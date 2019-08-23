Жители Кировской области получили за заслуги государственные награды

В областном Правительстве сегодня состоялось вручение государственных наград. Заслуги кировчан отметили почетными грамотами Президента, благодарностями и почетными знаками Кировской области.Деятели культуры, педагоги, работники сельского хозяйства, муниципальные служащие и многодетные родители. В зале областного правительства собрались те, кто заслужил признание своим многолетним трудом. Церемонию по традиции открыл губернатор Игорь Васильев.Первая награда - Орден «Родительская слава» - вручается за заслуги в укреплении семьи и воспитании детей. У Галины и Александра Хабаровых из Орловского района их восемь. А сейчас уже и шестеро внуков.Почетное звание Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации присвоили Александру Колосову - завкафедрой Кировского медуниверситета. Благодарность от Президента за заслуги в области образования получил Николай Целищев, директор Лицея информационных технологий №28. Свое признание он разделяет со всем педагогическим коллективом.Почетное звание Заслуженный работник культуры Кировской области был присвоен директору Дома народного творчества города Советска Елене Анцыгиной, заведующей кировской библиотекой имени Любовикова Ирине Барамзиной, преподавателю Оричевской музыкальной школы Людмиле Четвериковой и сразу двум преподавателям из Первой музыкальной школы Кирова - Наталье Поярковой и Елене Мясниковой.