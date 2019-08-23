31 августа откроют движение по путепроводу в Чистые пруды.

Накануне была завершена итоговая проверка объекта на соответствие проектно-сметной документации.Специалисты Ростехнадзора выдали положительное Заключение о соответствии всем требованиями ГОСТ.Сегодня завершается установка отбойника и будет проверена работа светофоров. 31 августа путепровод станет доступен для всех видов автотранспорта.Напомним, путепровод стал самым масштабным транспортным объектом города Кирова за последние десятилетия. Проект путепровода был подготовлен в 2009 году. Спустя год прошёл госэкспертизу и несколько лет ждал согласования первых лиц государства.В 2014 году во время визита в Киров Дмитрий Медведев подтвердил выделение федеральных средств на строительство путепровода. Работы начались в октябре 2015-го и завершились через четыре года. Протяжённость путепровода составляет более полутора километров, стоимость строительства - более трех миллиардов рублей.Торжественное открытие моста состоится 31 августа в 10.00 со стороны микрорайона Чистые пруды (в районе улицы Совхоз-1). Сразу после открытия движения - с 12.00 - по путепроводу начнут курсировать автобусы № 5 и 90.будет отправляться от ул. Заводской существующим маршрутом, далее от железнодорожного вокзала по ул. Чапаева - ул. Красина - ул. Щорса - по новому путепроводу - ул. Ивана Попова - ул. Чистопрудненская - ул. 4-й Пятилетки до остановки «Улица Песочная».также пройдет обычным маршрутом через слободу Курочкины по ул. Лесной - далее ул. Советская - слобода Столбики - ул. Украинская - ул. Чистопрудненская - ул. Ивана Попова (по путепроводу) - ул. Щорса - по существующему маршруту.