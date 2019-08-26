В Кирове прошел крестный ход в честь Стефана Филейского

В Кирове состоялся крестный ход в честь преподобного Стефана Филейского, одного из самых почитаемых вятских святых.
В восемь часов утра храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» становится центром притяжения всех, кто чтит память преподобного Стефана Филейского. Он жил на вятской земле в 19 веке и преданно служил Богу даже в непростые для страны времена.
ИЕРЕЙ ЕВГЕНИЙ ВИНОГРАДОВ, КЛИРИК ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»:
«Многие, даже воспитанники семинарии, хотели бежать. Некоторые делали себе карьеру в солдатах, считая, лучше так, чем становиться священниками, а он наоборот. Всячески начал искать Бога».
Путешествие на святую гору Афон еще больше укрепило его веру. А вернувшись на родину, он начал подвижнический путь и был пострижен в монашество. Жил в малюсенькой келье недалеко от села Филейского, учил крестьянских детей грамоте, а весть о чудесах и исцелениях, происходивших по его молитвам, быстро разнеслась по всей округе.
После праздничной литургии в храме верующие отправились крестным ходом к месту захоронения преподобного Стефана на Филейское кладбище. Увидеть в толпе детские лица сегодня не такая уж редкость.
В лике местночтимых святых отца Стефана канонизировали в 2002 году. Тогда же на Филейском кладбище, вблизи места упокоения старца, была построена в его честь часовня, к которой сегодня и держат путь верующие.
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В отличие от Великорецкого, этот крестный ход непродолжительный. Расстояние всего около двух километров. Идут паломники мимо развалин Александро-Невского монастыря, который находился на северной окраине города и был построен о инициативе Стефана Филейского».
Известность отца Стефана обусловлена еще и тем, что бывшее село Филейка находилось на пути участников Великорецкого крестного хода. И паломники, возвращаясь с Великой, навещали святого подвижника.