В Кирове прошел крестный ход в честь Стефана Филейского

В Кирове состоялся крестный ход в честь преподобного Стефана Филейского, одного из самых почитаемых вятских святых.В восемь часов утра храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» становится центром притяжения всех, кто чтит память преподобного Стефана Филейского. Он жил на вятской земле в 19 веке и преданно служил Богу даже в непростые для страны времена.Путешествие на святую гору Афон еще больше укрепило его веру. А вернувшись на родину, он начал подвижнический путь и был пострижен в монашество. Жил в малюсенькой келье недалеко от села Филейского, учил крестьянских детей грамоте, а весть о чудесах и исцелениях, происходивших по его молитвам, быстро разнеслась по всей округе.После праздничной литургии в храме верующие отправились крестным ходом к месту захоронения преподобного Стефана на Филейское кладбище. Увидеть в толпе детские лица сегодня не такая уж редкость.В лике местночтимых святых отца Стефана канонизировали в 2002 году. Тогда же на Филейском кладбище, вблизи места упокоения старца, была построена в его честь часовня, к которой сегодня и держат путь верующие.Известность отца Стефана обусловлена еще и тем, что бывшее село Филейка находилось на пути участников Великорецкого крестного хода. И паломники, возвращаясь с Великой, навещали святого подвижника.