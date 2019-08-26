Прямой эфир
27 авг 17:39 Французы выбрали Яранск для съёмок реалити-шоу «Пекинский экспресс» 27 авг 11:54 В Орловском районе произошел несчастный случай на охоте. 29 авг 11:34 Жители Кировской области получили за заслуги государственные награды 27 авг 12:15 В Малмыжском районе в ДТП с иномаркой погибла женщина. 26 авг 19:30 Вести. Киров (Россия-24) 26.08.2019 30 авг 10:00 31 августа откроют движение по путепроводу в Чистые пруды. 28 авг 17:22 В Слободском у музея высадили купеческий сад 26 авг 17:30 «Городской фестиваль будущего» прошел в Кирове 30 авг 14:37 В Кирове полиция нашла горе-мать, бросившую на улице 2-летнего сына. 27 авг 17:24 Экс-глава города Кирова не пришел в суд по делу Яфаркина
2°C
$
66,49
73,38
31 августа 03:55
30 авг 22:22 Фильм ГТРК Вятка стал победителем II Всероссийского фестиваля телевизионных программ «Золотое кольцо России». 30 авг 21:30 Вятскому Спасскому собору исполнилось 250 лет 30 авг 18:13 В Кирове прошел крестный ход в честь Стефана Филейского 30 авг 18:04 Жители Мирного просят вернуть больницу 30 авг 15:42 В «Перекопе» стартовали Чемпионат и Первенство области по лыжероллерам 30 авг 15:20 В художественном музее открылась фотовыставка о вятской провинции 30 авг 15:16 В Оричевском районе соревновались огнеборцы МЧС 30 авг 14:37 В Кирове полиция нашла горе-мать, бросившую на улице 2-летнего сына. 30 авг 14:20 Кировские пловцы успешно выступили на ветеранском чемпионате мира. 30 авг 14:06 Кировская спортсменка стала призёром юниорского первенства мира по пауэрлифтингу.
В Кирове прошел крестный ход в честь Стефана Филейского

В Кирове прошел крестный ход в честь Стефана Филейского

Вчера, 18:13
194
Анастасия Елсукова

В Кирове состоялся крестный ход в честь преподобного Стефана Филейского, одного из самых почитаемых вятских святых.

В восемь часов утра храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» становится центром притяжения всех, кто чтит память преподобного Стефана Филейского. Он жил на вятской земле в 19 веке и преданно служил Богу даже в непростые для страны времена.

ИЕРЕЙ ЕВГЕНИЙ ВИНОГРАДОВ, КЛИРИК ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»:
«Многие, даже воспитанники семинарии, хотели бежать. Некоторые делали себе карьеру в солдатах, считая, лучше так, чем становиться священниками, а он наоборот. Всячески начал искать Бога».

Путешествие на святую гору Афон еще больше укрепило его веру. А вернувшись на родину, он начал подвижнический путь и был пострижен в монашество. Жил в малюсенькой келье недалеко от села Филейского, учил крестьянских детей грамоте, а весть о чудесах и исцелениях, происходивших по его молитвам, быстро разнеслась по всей округе.

После праздничной литургии в храме верующие отправились крестным ходом к месту захоронения преподобного Стефана на Филейское кладбище. Увидеть в толпе детские лица сегодня не такая уж редкость.

В лике местночтимых святых отца Стефана канонизировали в 2002 году. Тогда же на Филейском кладбище, вблизи места упокоения старца, была построена в его честь часовня, к которой сегодня и держат путь верующие.

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В отличие от Великорецкого, этот крестный ход непродолжительный. Расстояние всего около двух километров. Идут паломники мимо развалин Александро-Невского монастыря, который находился на северной окраине города и был построен о инициативе Стефана Филейского».

Известность отца Стефана обусловлена еще и тем, что бывшее село Филейка находилось на пути участников Великорецкого крестного хода. И паломники, возвращаясь с Великой, навещали святого подвижника.

В Кирове прошел крестный ход в честь Стефана Филейского

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама