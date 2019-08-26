Вятскому Спасскому собору исполнилось 250 лет

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ
«В исторической части нашего города располагается удивительный храм, известный своей историей на всю Россию - это Спасский собор. Он был построен на месте небольшой деревянной церкви, которая прославилась чудотворной иконой Спаса нерукотворного».
Эта история началась почти 400 лет назад, когда на паперти деревянной Троицкой церкви прихожан встречала икона Спасителя с двумя ангелами по бокам. Рядом с церковью располагалась торговая площадь, и всегда было многолюдно. Однажды у входа в храм случилось чудо. От святого образа исцелился слепой юноша: помолившись Спасителю, он прозрел. Весть о чудотворном образе быстро облетела город, дошла и до столицы.
ИЕРЕЙ ПЕТР МАШКОВЦЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА:
«Это было 12 июля 1645 года, в это же время в Москве умирает царь Михаил Федорович и провозлашают новым царем Алексея Михаиловича. Весть о том, что в эту дату происходит чудо исцеления - царь Алексей Михаилович воспринимает это как благословение».
По указу царя икону из Вятки привозят в Москву. Святой образ лично встречает Алексей Михаилович. В память об этом событии царь называет одну из башень Кремля Спасской. Пройдет больше ста лет и Романовы в качестве благодарности поручат построить в Вятке величественный Спасский собор. Сегодня это единственный храм в городе, который относится к стилю раннего классицизма.
ИЕРЕЙ ПЕТР МАШКОВЦЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА:
«Архитектор неизвестен. Возможно, он был из Москвы. Он строил строго по чертежам, в классическом стиле, как строились храмы в Москве, Санкт-Петербурге».
Вот уже несколько лет Спасский собор восстанавливают. Делать это не просто и не только из-за объема работ, но еще и потому что очень мало осталось сведений, о том каким он был. Не сохранилось ни одной фотографии внутреннего убранства. Поэтому приходится полагаться на внутренние ощущения и советы художников. Так, например, когда закончили оттделку стен на втором этаже, и они стали белыми - пространство храма удивительным образом раскрылось. Появилась идея не расписывать стены, чтобы сохранить эффект воздушности верхнего предела. Когда приехал иконописец из Москвы он предложил для храма дворцовый стиль - белоснежные своды с позолотой.
- Он приехал, посмотрел и сказал - здесь нельзя стандартно делать, как в других храмах, если будет так же, обычно делать - все испортим.
По плану на втором этаже сначала сделают иконостас. На это уйдет примерно два года. Впрочем, пока на улице лето, основные силы направлены на внешний облик сбора - задача до октября завершить все фасадные работы. Цвет выбрали яркий, радостный и гармоничный для городского пространства. А тем временем, работы идут и на колокольне. Она здесь высокая, двухъярусная. На нижнем - ждут своего часа благовесты, а выше, прямо под облаками, зазвонные и подзвонные колокола. С помощью тросов и педалей звонарь, как небесный дирижер, управляет своим колокольным оркестром.
АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ, ЗВОНАРЬ:
«Я вам могу вам сейчас сыграть одну мелодию. Если будет громко - пальчики, у меня наушники».
Наушники, они же лампочки, всегда у Александра в кармане. Старший звонарь сам монтирует всю систему колоколов и сам же совершает первый звон в честь праздника Спаса Нерукотворного.
В этом году здесь удалось полностью восстановить звонницу - все двадцать колоколов, причем они именно такие, какими были до революции. Особая гордость - пятитонный благовест, пока единственный в городе.
АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ, ЗВОНАРЬ:
«Так будем звонить.. А в следующем году, если Боженька даст, сделаем фестиваль колокольного звона здесь. Всех звонарей соберем, всех учеников».
В этом году Спасскому собору исполняется 250 лет. День рождения празднуют 29 августа в день Спаса Нерукотворного. Как показала история храма - это не просто икона. Вятский образ Спасителя всегда жил в этом месте. Когда в 90-е годы собор открыли - первое, что прихожане принесли в храм - список Спаса Нерукотворного.
ИЕРЕЙ ПЕТР МАШКОВЦЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА:
«Пришел молодой человек, который принес икону и сказал, я не знаю, что на ней изображено, чья эта икона, мне просто бабушка сказала, что здесь начнутся службы, чтобы я эту икону сюда принес».
Спасский собор возрождается во многом благодаря помощи прихожан. Сегодня храм вернул себе былую славу и по праву считается вятской жемчужиной.