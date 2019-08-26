Вятскому Спасскому собору исполнилось 250 лет

Эта история началась почти 400 лет назад, когда на паперти деревянной Троицкой церкви прихожан встречала икона Спасителя с двумя ангелами по бокам. Рядом с церковью располагалась торговая площадь, и всегда было многолюдно. Однажды у входа в храм случилось чудо. От святого образа исцелился слепой юноша: помолившись Спасителю, он прозрел. Весть о чудотворном образе быстро облетела город, дошла и до столицы.По указу царя икону из Вятки привозят в Москву. Святой образ лично встречает Алексей Михаилович. В память об этом событии царь называет одну из башень Кремля Спасской. Пройдет больше ста лет и Романовы в качестве благодарности поручат построить в Вятке величественный Спасский собор. Сегодня это единственный храм в городе, который относится к стилю раннего классицизма.Вот уже несколько лет Спасский собор восстанавливают. Делать это не просто и не только из-за объема работ, но еще и потому что очень мало осталось сведений, о том каким он был. Не сохранилось ни одной фотографии внутреннего убранства. Поэтому приходится полагаться на внутренние ощущения и советы художников. Так, например, когда закончили оттделку стен на втором этаже, и они стали белыми - пространство храма удивительным образом раскрылось. Появилась идея не расписывать стены, чтобы сохранить эффект воздушности верхнего предела. Когда приехал иконописец из Москвы он предложил для храма дворцовый стиль - белоснежные своды с позолотой.По плану на втором этаже сначала сделают иконостас. На это уйдет примерно два года. Впрочем, пока на улице лето, основные силы направлены на внешний облик сбора - задача до октября завершить все фасадные работы. Цвет выбрали яркий, радостный и гармоничный для городского пространства. А тем временем, работы идут и на колокольне. Она здесь высокая, двухъярусная. На нижнем - ждут своего часа благовесты, а выше, прямо под облаками, зазвонные и подзвонные колокола. С помощью тросов и педалей звонарь, как небесный дирижер, управляет своим колокольным оркестром.Наушники, они же лампочки, всегда у Александра в кармане. Старший звонарь сам монтирует всю систему колоколов и сам же совершает первый звон в честь праздника Спаса Нерукотворного.В этом году здесь удалось полностью восстановить звонницу - все двадцать колоколов, причем они именно такие, какими были до революции. Особая гордость - пятитонный благовест, пока единственный в городе.В этом году Спасскому собору исполняется 250 лет. День рождения празднуют 29 августа в день Спаса Нерукотворного. Как показала история храма - это не просто икона. Вятский образ Спасителя всегда жил в этом месте. Когда в 90-е годы собор открыли - первое, что прихожане принесли в храм - список Спаса Нерукотворного.Спасский собор возрождается во многом благодаря помощи прихожан. Сегодня храм вернул себе былую славу и по праву считается вятской жемчужиной.