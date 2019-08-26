В Кирове открыли путепровод в Чистые пруды (ВИДЕО).

31 августа состоялось торжественное открытие одного из крупнейших транспортных узлов города Кирова.В церемонии приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Григорий Волков, председатель Законодательного собрания региона Владимир Быков, глава города Кирова Елена Ковалева, глава администрации Илья Шульгин., - отметил в приветственном слове глава региона. -Директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта Григорий Волков добавил, что в Кирове "После полудня по путепроводу начали курсировать два маршрута пассажирского транспорта – автобусы №5 и №90.будет отправляться от ул. Заводской существующим маршрутом, далее от железнодорожного вокзала по ул. Чапаева - ул. Красина - ул. Щорса - по новому путепроводу - ул. Ивана Попова - ул. Чистопрудненская - ул. 4-й Пятилетки до остановки «Улица Песочная».также пройдет обычным маршрутом через слободу Курочкины по ул. Лесной - далее ул. Советская - слобода Столбики - ул. Украинская - ул. Чистопрудненская - ул. Ивана Попова (по путепроводу) - ул. Щорса - по существующему маршруту.Проезжая часть путепровода состоит из шести полос движения шириной по 3,5 м, расчётная скорость движения – 80 км/час. Протяженность объекта составляет 1,57 км, в том числе протяженность эстакады – 382 м. Общая стоимость строительства путепровода – около 3 млрд рублей, основная часть которых – средства федерального бюджета.На этом работа подрядной организации не заканчивается. «Мостоотряд-46» на протяжении пяти лет будет нести гарантийные обязательства для того, чтобы обеспечить безопасное и качественное дорожное движение на путепроводе.Втекущем году будет полностью завершено строительство улицы Ивана Попова, которая станет продолжением путепровода до улицы Фестивальной.