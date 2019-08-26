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В Кирове открыли путепровод в Чистые пруды (ВИДЕО).

В Кирове открыли путепровод в Чистые пруды (ВИДЕО).

Сегодня, 13:50
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31 августа состоялось торжественное открытие одного из крупнейших транспортных узлов города Кирова.

В церемонии приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Григорий Волков, председатель Законодательного собрания региона Владимир Быков, глава города Кирова Елена Ковалева, глава администрации Илья Шульгин.

- В первую очередь хочется выразить слова благодарности Президенту России Владимиру Путину, который в 2015 году принял решение о строительстве путепровода в Чистые пруды, - отметил в приветственном слове глава региона. - Новый путепровод в разы увеличил транспортную и пешеходную доступность городского центра и крупнейшего микрорайона Чистые пруды. 

Директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта Григорий Волков добавил, что в Кирове "качественно и в срок реализуются федеральные проекты, в том числе национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А с введением в эксплуатацию путепровода в микрорайон Чистые пруды сделана серьезная заявка на продолжение плодотворного сотрудничества с федеральным центром, транспортная инфраструктура столицы региона продолжит совершенствоваться".

После полудня по путепроводу начали курсировать два маршрута пассажирского транспорта – автобусы №5 и №90. 

Маршрут № 5 будет отправляться от ул. Заводской существующим маршрутом, далее от железнодорожного вокзала по ул. Чапаева - ул. Красина - ул. Щорса - по новому путепроводу - ул. Ивана Попова - ул. Чистопрудненская - ул. 4-й Пятилетки до остановки «Улица Песочная».

Маршрут №90 также пройдет обычным маршрутом через слободу Курочкины по ул. Лесной - далее ул. Советская - слобода Столбики - ул. Украинская - ул. Чистопрудненская - ул. Ивана Попова (по путепроводу) - ул. Щорса - по существующему маршруту.

Проезжая часть путепровода состоит из шести полос движения шириной по 3,5 м, расчётная скорость движения – 80 км/час. Протяженность объекта составляет 1,57 км, в том числе протяженность эстакады – 382 м. Общая стоимость строительства путепровода – около 3 млрд рублей, основная часть которых – средства федерального бюджета.

На этом работа подрядной организации не заканчивается. «Мостоотряд-46» на протяжении пяти лет будет нести гарантийные обязательства для того, чтобы обеспечить безопасное и качественное дорожное движение на путепроводе.

Втекущем году будет полностью завершено строительство улицы Ивана Попова, которая станет продолжением путепровода до улицы Фестивальной.

В Кирове открыли путепровод в Чистые пруды (ВИДЕО).

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