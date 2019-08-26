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В Кирове открыли движение по улицам Энтузиастов и Капитана Дорофеева.

В Кирове открыли движение по улицам Энтузиастов и Капитана Дорофеева.

Сегодня, 10:11
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В Кирове открыли движение по улицам Энтузиастов и Капитана Дорофеева.
В Кирове завершили асфальтирование двух новых дорог – по улицам Энтузиастов и Капитана Дорофеева.

Срок сдачи объектов по контракту – ноябрь. Но перед пордячиками была поставлена задача к началу учебного года обеспечить комфортный беспрепятственный доступ к социальным учреждениям – школе и детскому саду, которые находятся в этом микрорайоне.

На сегодняшний день асфальт на дорогах полностью уложен, движение для легкового транспорта открыто.

В ближайшие время будут установлены остановочные павильоны и оборудованы пешеходные переходы, после чего откроется движение общественного транспорта. Также начато обустройство велодорожек.

Одновременно идут работы по благоустройству территории, примыкающей к трассе.

Напомним, что в текущем году в Кирове также будут построены дороги по улице Мостовицкой (от Чистопрудненской до Фестивальной) и Ивана Попова (от Чистопрудненской до развязки с круговым движением в микрорайоне Чистые пруды).

Участок по ул. Мостовицкой уже подготовлен к асфальтированию. По ул. Ивана Попова завершается перенос сетей газопровода из зоны строительства дороги.

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