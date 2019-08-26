В детском лагере «Орлёнок» прошел фестиваль «АРМада»

В оздоровительном лагере «Орленок» проходит первый региональный фестиваль работающей молодежи «АРМада». В программе форума - творческие и спортивные состязания.
Фестиваль объединил представителей шести предприятий региона. На церемонии открытия участников приветствовал председатель Законодательного собрания области Владимир Быков.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я часто бываю на предприятиях «Лепсе», «Авитек», «Маяк», когда они проводят спортивные мероприятия, есть что посмотреть и чем поделиться. Дерзайте, побеждайте, я думаю, что ваше общение даст новый толчок в развитии именно молодежного рабочего движения».
Организатором первого регионального фестиваля творчества и спорта выступила Ассоциация работающей молодежи. Партнерами стали министерство спорта и молодежной политики, Федерация профсоюзных организаций и Молодежный парламент Кировской области.
ЯРОСЛАВ ШУЛАКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Мы видим сегодня информационный век, и очень много молодежи уходит в блогеры, другие отрасли. И мы задаемся вопросом: кто будет выпускать продукцию для нас? Что мы будем кушать, выращивать? Поэтому развивать в молодежи потенциал и желание создавать продукт, полезный для человека, - это очень важно».
Три фестивальных дня насыщены до предела. Каждую свободную минуту команды репетируют свои номера, готовятся к турниру интеллектуальных игр, конкурсу бардовской песни.
МИХАИЛ АЛИМОВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ:
«Нам выдали задание по деловой игре "ТРИЗ", всю ночь готовились, не знаю, как выступим. очень волнуюсь, сейчас будет КВН, вчера еще был "Что, где, когда", море эмоций, такая загруженность, два дня предстоит такой же работы, организаторы постарались на славу, загрузили на сто процентов».
Также команды представят проект, реализованный молодёжной организацией предприятия. Пройдут соревнования по спортивному туризму и ночная игра «Следопыты».
МИХАИЛ МАЛЬЦЕВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ:
«Очень интересно, мы общаемся между собой, между предприятиями, развиваемся, черпаем новые идеи друг у друга. Я считаю, это здорово».
Еще один конкурс «Я здесь живу», в котором участники фестиваля должны оформить свою входную группу. Выберут и самую дружную команду. Такие форумы сближают, уверены все здесь собравшиеся.
Активные, целеустремленные, эти молодые люди сами творят свою судьбу и не ждут, что кто-то "преподнесет всё на блюдечке".
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Эта молодежь понимает, что именно постепенное движение с получением образования дает возможность добиться большого успеха, я уверен, что наша молодежь выскажет свои идеи. Очень здорово, что министр спорта и молодежной политики отметила, что это проведение таких фестивалей именно работающей молодежи станет традицией, я думаю, это главное».