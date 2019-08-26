В детском лагере «Орлёнок» прошел фестиваль «АРМада»

В оздоровительном лагере «Орленок» проходит первый региональный фестиваль работающей молодежи «АРМада». В программе форума - творческие и спортивные состязания.Фестиваль объединил представителей шести предприятий региона. На церемонии открытия участников приветствовал председатель Законодательного собрания области Владимир Быков.Организатором первого регионального фестиваля творчества и спорта выступила Ассоциация работающей молодежи. Партнерами стали министерство спорта и молодежной политики, Федерация профсоюзных организаций и Молодежный парламент Кировской области.Три фестивальных дня насыщены до предела. Каждую свободную минуту команды репетируют свои номера, готовятся к турниру интеллектуальных игр, конкурсу бардовской песни.Также команды представят проект, реализованный молодёжной организацией предприятия. Пройдут соревнования по спортивному туризму и ночная игра «Следопыты».Еще один конкурс «Я здесь живу», в котором участники фестиваля должны оформить свою входную группу. Выберут и самую дружную команду. Такие форумы сближают, уверены все здесь собравшиеся.Активные, целеустремленные, эти молодые люди сами творят свою судьбу и не ждут, что кто-то "преподнесет всё на блюдечке".