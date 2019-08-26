Кировские ветеринары отметили профессиональный праздник

Профессиональный праздник отметили ветеринарные врачи. В Кировской области айболитов чествовали в куменском центре досуга. Наградили лучших и самых заслуженных специалистов.Они беспомощные. Кто защитит животных, если не человек? Любовь к братьям меньшим подтолкнула Вячеслава Ковина стать ветеринаром. А еще, в воспитании чувства ответственности по отношению к четвероногим большую роль сыграла семья.Вячеслава Ковина наградили грамотой за плодотворную работу. Заслуженные награды получили специалисты со всей области. Ирина Пукемова руководит лучшей ветстанцией области, по результатам этого года. Специалисты из Пижанки смогли завоевать это звание, не смотря на большую конкуренцию.День Ветеринара в России отмечается уже в пятый раз. Руководитель областного управления ветеринарии поздравил коллег-земляков и отметил их достижения.Высокий уровень вятской ветеринарии отметили и представители правительства области. Они поздравили специалистов с профессиональным праздником.