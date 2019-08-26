Кировские ветеринары отметили профессиональный праздник

Профессиональный праздник отметили ветеринарные врачи. В Кировской области айболитов чествовали в куменском центре досуга. Наградили лучших и самых заслуженных специалистов.
Они беспомощные. Кто защитит животных, если не человек? Любовь к братьям меньшим подтолкнула Вячеслава Ковина стать ветеринаром. А еще, в воспитании чувства ответственности по отношению к четвероногим большую роль сыграла семья.
ВЯЧЕСЛАВ КОВИН, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мой отец, мой дед, работали ветеринарами, служили. Конечно, не каждому дано... Эта профессия. Изначально, нужно любить животных».
Вячеслава Ковина наградили грамотой за плодотворную работу. Заслуженные награды получили специалисты со всей области. Ирина Пукемова руководит лучшей ветстанцией области, по результатам этого года. Специалисты из Пижанки смогли завоевать это звание, не смотря на большую конкуренцию.
ИРИНА ПУКЕМОВА, НАЧАЛЬНИК ПИЖАНСКОЙ РАЙОННОЙ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ:
«Мы участвовали в этом году в ежегодном областном конкурсе, и по результатам нашей деятельности за 2018 год мы победили в данном областном конкурсе».
День Ветеринара в России отмечается уже в пятый раз. Руководитель областного управления ветеринарии поздравил коллег-земляков и отметил их достижения.
СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Не смотря на складывающиеся высокие риски заноса и возникновения особо опасных болезней, вот уже 20 лет наша область является благополучной по остро заразным заболеваниям сельскохозяйственных животных и птицы».
Высокий уровень вятской ветеринарии отметили и представители правительства области. Они поздравили специалистов с профессиональным праздником.