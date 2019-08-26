В Верхнекамском районе сегодня активно воплощается в жизнь национальный проект «Демография». Так, в Кирсе завершается строительство яслей «Малыш».
На сегодняшний день в полном объеме выполнены работы по устройству фундамента, несущих конструкций и перегородок, кровли, фасада, установке оконных блоков, канализации, теплоснабжению, водоснабжению и электроснабжению. Идут отделочные работы внутренних помещений, облицовка входных групп, благоустройство территории. Общая готовность объекта составляет 70%.
АНДРЕЙ ОЛИН, ГЛАВА ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА:
«Это будут ясли на возраст от 2 месяцев до полутора лет. Есть очередь, около 80 человек, проблема почти полностью будет решена. Сейчас идет комплектование персонала, 18 человек. Работы ведутся в срок».
Не только в срок, но и даже с некоторым опережением графика. У строителей нет никаких сомнений, что к 1 ноября садик будет полностью готов распахнуть свои двери перед первыми малышами.
Проект яслей по национальному проекту - самый современный на сегодняшний день. Используются передовые строительные технологии и самые надёжные, экологически чистые материалы.
АЛЕКСЕЙ КОЛОДКИН, ПРОРАБ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ-ПОДРЯДЧИКА:
«Тёплые гидравлические полы в залах, медные трубы с практически неограниченным сроком службы, собственные керамические фасады. Таким фасадам не сделается ничего».
Выполнение нацпроектов в кировской области находится на особом контроле у полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, всего на строительство яслей в Кирсе из федерального бюджета было выделено 57 миллионов рублей.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГФИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сейчас этот процесс - строительство детских садов - одновременно идет ещё в Слободском и в Опаринском районе. Пожалуй, в Кирсе идут с опережением. Молодцы. Хороший подрядчик».
В реализацию нацпроектов в Кировской области из областного бюджета будет вложен 81 млрд рублей на срок до 2024 года. 85% из этой суммы предназначены для реализации 5 нацпроектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение» и «Образование», «Демография», а также «Жилье и комфортная городская среда».