В Верхнекамском районе сегодня активно воплощается в жизнь национальный проект «Демография». Так, в Кирсе завершается строительство яслей «Малыш».На сегодняшний день в полном объеме выполнены работы по устройству фундамента, несущих конструкций и перегородок, кровли, фасада, установке оконных блоков, канализации, теплоснабжению, водоснабжению и электроснабжению. Идут отделочные работы внутренних помещений, облицовка входных групп, благоустройство территории. Общая готовность объекта составляет 70%.Не только в срок, но и даже с некоторым опережением графика. У строителей нет никаких сомнений, что к 1 ноября садик будет полностью готов распахнуть свои двери перед первыми малышами.Проект яслей по национальному проекту - самый современный на сегодняшний день. Используются передовые строительные технологии и самые надёжные, экологически чистые материалы.Выполнение нацпроектов в кировской области находится на особом контроле у полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, всего на строительство яслей в Кирсе из федерального бюджета было выделено 57 миллионов рублей.В реализацию нацпроектов в Кировской области из областного бюджета будет вложен 81 млрд рублей на срок до 2024 года. 85% из этой суммы предназначены для реализации 5 нацпроектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение» и «Образование», «Демография», а также «Жилье и комфортная городская среда».