В Арбажском районе выявили второй случай бешенства.

По результатам лабораторного анализа бешенство было выявлено у енотовидной собаки, обнаруженной в охотничьих угодьях Арбажской районной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов».Напомним, в районе уже был ранее введен карантин по бешенству.В настоящее время специалисты ветеринарной службы проводят комплекс мер по локализации и ликвидации бешенства животных на территории.Добавим, что это уже 10 случай бешенства животных, зарегистрированный в Кировской области в 2019 году.