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В Александровском саду волонтеры провели пикник

В Александровском саду волонтеры провели пикник

Сегодня, 15:47
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Анастасия Елсукова

Кто такие добровольцы, кому и главное как они могут помочь? Много полезной информации узнали кировчане на Волонтерском пикнике, который прошел в эти выходные в Александровском саду.

Живая музыка, теплое общение и презентация волонтерских направлений. Александровский сад в эти выходные собрал тех, у кого есть потребность быть полезным и помогать.

Вера Коротаева на волонтерском пикнике представляет общественную организацию "Дорогою добра" и рассказывает, как помочь детям с особенностями развития.

ВЕРА КОРОТАЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТДЕЛА "ДОРОГОЮ ДОБРА":
«Волонтеры помогают детям в центре, приходят каждый к своему подопечному и помогают ему справляться с теми задачами, которые ставят ему педагоги. Являются ему другом, такой надежной опорой».

Волонтерский пикник - мероприятие не для галочки. Большинство его участников не просто узнали о том, кто такие добровольцы, кому и как они могут помочь. Но и осознанно решили заняться этим полезным делом.

АРТЕМ ЕРМАКОВ, СТУДЕНТ, ВОЛОНТЕР:
«Мне интересно еще то, что у меня медицинское образование и я смогу этим детям помочь. Может чуть больше, чем обычный человек и волонтер».

Все волонтёры проходят собеседование и обучение, чтобы им легче было общаться с особыми детьми. Те, кто не был на пикнике, но желает идти дорогою добра, тоже могут стать частью команды, заполнив анкету на сайте общественной организации.

В Александровском саду волонтеры провели пикник

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