В Александровском саду волонтеры провели пикник

Кто такие добровольцы, кому и главное как они могут помочь? Много полезной информации узнали кировчане на Волонтерском пикнике, который прошел в эти выходные в Александровском саду.Живая музыка, теплое общение и презентация волонтерских направлений. Александровский сад в эти выходные собрал тех, у кого есть потребность быть полезным и помогать.Вера Коротаева на волонтерском пикнике представляет общественную организацию "Дорогою добра" и рассказывает, как помочь детям с особенностями развития.Волонтерский пикник - мероприятие не для галочки. Большинство его участников не просто узнали о том, кто такие добровольцы, кому и как они могут помочь. Но и осознанно решили заняться этим полезным делом.Все волонтёры проходят собеседование и обучение, чтобы им легче было общаться с особыми детьми. Те, кто не был на пикнике, но желает идти дорогою добра, тоже могут стать частью команды, заполнив анкету на сайте общественной организации.