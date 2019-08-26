Школьники побывали на линейке по безопасности

Сегодня отмечается День знаний. В Кировской области новый учебный год начался для 208 тысяч учащихся и студентов, в том числе 16 650 первоклассников. Первоклашки школы №70 отправились на торжественную линейку по безопасному маршруту.
Четвероклассники семидесятой школы вместе с сотрудниками ГИБДД и любимыми героями из мультиков в первый учебный день провели первоклашек до школы по безопасному маршруту.
АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ:
«В рамках мероприятия мы ознакомимся с правилом перехода проезжих частей на пешеходных переходах, а именно на регулируемых пешеходных переходах. Познакомимся со светофором, уточним на какой сигнал можно переходить, уточним, как безопасно переходить даже въезды во двор. Тем самым ознакомимся с улично-дорожной сетью вблизи школы №70».
Ребенок является самым не защищенным участником дорожного движения. Дорожное движение начинается не с проезжей части, а с первых шагов от подъезда дома. В первый праздничный учебный день и правила дорожного движения запоминаются по-особому.
МИХАИЛ МЕНЬШИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ГИБДД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Пусть они учатся, мы им даем напутственные слова, желаем успехов в этой их работе, потому что я всегда говорю - это ваша работа - учиться, учиться и делать добрые дела».
По 9 сентября в областном центре проводится профилактическое мероприятие «Внимание дети». Перед началом и по окончании учебных занятий на пешеходных переходах вблизи школ будут дежурить сотрудники ГИБДД.