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В Лебяжском районе выявили факт неправильного хранения удобрений.

В Лебяжском районе выявили факт неправильного хранения удобрений.

Сегодня, 14:25
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В Лебяжском районе выявили факт неправильного хранения удобрений.
В д. Мари-Байса Лебяжского района десятки тонн азотно-фосфорно-калийных удобрений продолжительное время хранятся под открытым небом в непосредственной близости от жилых домов.

По словам местных жителей, такая ситуация повторяется уже не в первый раз.

В прошлом году местное сельхозпредприятие тоже хранило удобрения под открытым небом, но после вмешательства руководства поселения их вывезли на склад.

По правилам, твердые минеральные удобрения необходимо хранить на складе, чтобы обеспечить их изоляцию от осадков и талых вод. На временных площадках допускается размещать только суточные запасы удобрений в период их внесения в почву при условии соблюдения требований по охране окружающей среды.

Организация таких площадок должна быть согласована с санитарно-эпидемиологической службой и пожарным надзором. Жители деревни опасаются, что из-за хранения большого количества химикатов на открытом воздухе у них может ухудшиться здоровье.

Активисты ОНФ обратились в Роспотребнадзор и министерство охраны окружающей среды с просьбой провести проверку по данному факту и обязать предприятие устранить нарушения.

фото кировского отделения ОНФ

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