Семья из Казахстана нашла могилу потерянного бойца Великой Отечественной войны

Благодаря всероссийскому проекту ОНФ «Судьба солдата» семья из Казахстана смогла найти могилу родственника, без вести пропавшего в годы Великой Отечественной войны.Нурлан Юсупов ничего не знал о судьбе брата своего деда. Из открытых источников ему удалось выяснить, что родственник умер в эвакогоспитале в Кирове и похоронен в братской могиле на Лобановском кладбище. Но убедиться в этом лично не было возможности. Активисты ОНФ нашли точное место захоронения бойца и выслали в Казахстан фотографии мемориала. После этого Нурлан Юсупов с семьей прилетели в Киров.Мемориал на Лобановском кладбище давно не ремонтировали, фамилии многих бойцов стерлись от времени. Волонтёры начали кропотливую работу по восстановлению этих надписей, которая займет несколько месяцев и продолжится весной. Всего на кладбище захоронены более 2 тыс. красноармейцев, умерших от ран в военных госпиталях Кирова.По мнению волонтеров, победа в Великой отечественной войне - общая заслуга народов, входивших в состав СССР, именно поэтому современники должны вместе хранить о ней память, как бы сегодня не проходили границы государств и стран.