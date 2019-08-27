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Семья из Казахстана нашла могилу потерянного бойца Великой Отечественной войны

Семья из Казахстана нашла могилу потерянного бойца Великой Отечественной войны

Сегодня, 17:18
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Иван Швецов

Благодаря всероссийскому проекту ОНФ «Судьба солдата» семья из Казахстана смогла найти могилу родственника, без вести пропавшего в годы Великой Отечественной войны.

Нурлан Юсупов ничего не знал о судьбе брата своего деда. Из открытых источников ему удалось выяснить, что родственник умер в эвакогоспитале в Кирове и похоронен в братской могиле на Лобановском кладбище. Но убедиться в этом лично не было возможности. Активисты ОНФ нашли точное место захоронения бойца и выслали в Казахстан фотографии мемориала. После этого Нурлан Юсупов с семьей прилетели в Киров.

НУРЛАН ЮСУПОВ, ГРАЖДАНИН КАЗАХСТАНА:
«Написали в ОНФ, они откликнулись, помогли. Выслали фотографию, в апреле зажгли свечу здесь».

Мемориал на Лобановском кладбище давно не ремонтировали, фамилии многих бойцов стерлись от времени. Волонтёры начали кропотливую работу по восстановлению этих надписей, которая займет несколько месяцев и продолжится весной. Всего на кладбище захоронены более 2 тыс. красноармейцев, умерших от ран в военных госпиталях Кирова.

ЛЮБОВЬ ПЕШНИНА, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Было дано обещание, что Нурлан сможет приехать сюда, привезти землю с родины деда. Это было сделано. Мы должны сохранять память и поддерживать мемориалы в достойном виде».

По мнению волонтеров, победа в Великой отечественной войне - общая заслуга народов, входивших в состав СССР, именно поэтому современники должны вместе хранить о ней память, как бы сегодня не проходили границы государств и стран.

Семья из Казахстана нашла могилу потерянного бойца Великой Отечественной войны

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