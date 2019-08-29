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Разметка-«вафельница» появится на семи перекрестках.

Разметка-«вафельница» появится на семи перекрестках.

Сегодня, 10:53
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Разметка-«вафельница» появится на семи перекрестках.
В Кирове в качестве эксперимента появился новый вид дорожной разметки.

Разметка формата 1.26 («вафельница») планируют нанести на самых загруженных перекрестках города.

Она представляет собой решетку из желтых линий и обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор.

В случае образования «пробки» автомобилям запрещается останавливаться на перекрестке - и таким образом исключается появление препятствия для движения машин в поперечном направлении.

В зоне такой разметки не запрещено останавливаться при повороте налево или направо, однако при движении прямо или выполнении разворота останавливаться на ней нельзя.

Одна "вафельница" уже появилась на перекрестке улиц Карла Маркса и Молодой Гвардии. В ходе эксперимента будут проведены замеры дорожной ситуации и внесены корректировки в будущую схему дислокации средств организации движения в городе.

Планируется, что "вафельная" разметка появится на семи перекрестках с интенсивным движением, где регулярно образуются «пробки». Это пересечение улиц Карла Маркса и Профсоюзной, Преображенской и Герцена, пересечение Октябрьского проспекта с улицами Воровского, Московской и Северным Кольцом.

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