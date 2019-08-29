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Прокуратура проведет «горячую линию» по проблемам благоустройства.

Прокуратура проведет «горячую линию» по проблемам благоустройства.

Сегодня, 11:20
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Прокуратура проведет «горячую линию» по проблемам благоустройства.
6 сентября с 9:00 до 17:00 прокуратура Первомайского района города Кирова проведет «горячую телефонную линию» по вопросам исполнения законодательства о благоустройстве населенных пунктов.

Кировчане смогут сообщить о фактах несвоевременного вывоза коммунальных отходов, о нарушениях при расселении граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, о неисполнении подрядчиками обязательств по ремонту дворовых территорий и мест общего пользования.

По всем поступившим обращениям, содержащим сведения о нарушениях закона, будут организованы проверки, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

Сообщения на «горячую линию» можно оставить, позвонив по телефону 35-31-43, либо на официальном сайте прокуратуры Кировской области.

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