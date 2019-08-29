Прокуратура проведет «горячую линию» по проблемам благоустройства.

6 сентября с 9:00 до 17:00 прокуратура Первомайского района города Кирова проведет «горячую телефонную линию» по вопросам исполнения законодательства о благоустройстве населенных пунктов.Кировчане смогут сообщить о фактах несвоевременного вывоза коммунальных отходов, о нарушениях при расселении граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, о неисполнении подрядчиками обязательств по ремонту дворовых территорий и мест общего пользования.По всем поступившим обращениям, содержащим сведения о нарушениях закона, будут организованы проверки, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.Сообщения на «горячую линию» можно оставить, позвонив по телефону 35-31-43, либо на официальном сайте прокуратуры Кировской области.