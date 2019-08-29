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ГТРК «Вятка» поможет детям из интерната найти наставников

ГТРК «Вятка» поможет детям из интерната найти наставников

Сегодня, 17:21
102
Юлия Шалаева

В Кировской области стартовал проект «Наставничество. Мой старший друг». Цель - найти наставника подросткам из детских домов и интернатов, которые готовятся вступить во взрослую жизнь. Рассказывать о детях будет наша телерадиокомпания.

Веселый, добрый, спортивный. Руслан хороший друг - поможет в сложной ситуации, говорят педагоги. Но в учёбе Руслан не всегда ответственен. Юноша воспитывался в школе-интернате. Сейчас он учится и очень нуждается в поддержке. Руслану необходим наставник мужчина, который бы мог помочь ему и направить к нужной цели.

ДМИТРИЙ КАРДАШИН, ТРЕНЕР, ПЕДАГОГО, ВОСПИТАТЕЛЬ:
«Нужен человек, который был бы внимателен к нему, не шел бы на поводу, в любой момент мог бы его остановить и направить на правильный путь».

Руслан стал героем первого фильма в рамках большого телепроекта «Наставничество. Мой старший друг». В течение полугода ГТРК "Вятка" совместно с благотворительным фондом «Это Чудо» будет рассказывать истории детей - воспитанников детских домов и школ-интернатов. Цель проекта - найти каждому ребенку наставника, который помог бы ему освоиться во взрослой жизни.

ВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«История наставничества - это не история подарков, походов в кино и цирк. Это возможность у ребят иметь прямой контакт человека, которому можно позвонить, посоветоваться в обычных житейских ситуациях. Эти ребята выходят из интернатов, поступают в учебные заведения. У них нет рядом воспитателей. Нет рядом семьи».

В нашем регионе практику наставничества первой начала реализовывать Школа-интернат №1 в 2013 году. А два года назад идею подхватили благотворительные организации. Наставников для ребят не только ищут, но и обучают. И, как правило, отношения остаются крепкими на долгие годы. Проект «Наставничество. Мой старший друг» стартует 14 сентября на канале «Россия-24».

ГТРК «Вятка» поможет детям из интерната найти наставников

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