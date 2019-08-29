ГТРК «Вятка» поможет детям из интерната найти наставников

В Кировской области стартовал проект «Наставничество. Мой старший друг». Цель - найти наставника подросткам из детских домов и интернатов, которые готовятся вступить во взрослую жизнь. Рассказывать о детях будет наша телерадиокомпания.Веселый, добрый, спортивный. Руслан хороший друг - поможет в сложной ситуации, говорят педагоги. Но в учёбе Руслан не всегда ответственен. Юноша воспитывался в школе-интернате. Сейчас он учится и очень нуждается в поддержке. Руслану необходим наставник мужчина, который бы мог помочь ему и направить к нужной цели.Руслан стал героем первого фильма в рамках большого телепроекта «Наставничество. Мой старший друг». В течение полугода ГТРК "Вятка" совместно с благотворительным фондом «Это Чудо» будет рассказывать истории детей - воспитанников детских домов и школ-интернатов. Цель проекта - найти каждому ребенку наставника, который помог бы ему освоиться во взрослой жизни.В нашем регионе практику наставничества первой начала реализовывать Школа-интернат №1 в 2013 году. А два года назад идею подхватили благотворительные организации. Наставников для ребят не только ищут, но и обучают. И, как правило, отношения остаются крепкими на долгие годы. Проект «Наставничество. Мой старший друг» стартует 14 сентября на канале «Россия-24».