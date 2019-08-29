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В реку Вятку выпустили 8710 мальков стерляди.

В реку Вятку выпустили 8710 мальков стерляди.

Сегодня, 09:50
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В реку Вятку выпустили 8710 мальков стерляди.
Выпуск проходил в нижнем течении реки в Вятских Полянах.

Вес одного малька составил порядка 3 граммов.

Выпуск молодняка ценных рыб проводят для компенсации ущерба водным биологическим ресурсам, причиненным различными предприятиями.

Процесс доставки, взвешивания и выпуска рыбы контролирует специальная комиссия, в состав которой входят представители Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Кировской области, министерства охраны окружающей среды региона и другие организации.

По словам специалистов, молодняк стерляди начнет нереститься и даст потомство через 6-8 лет.

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