В реку Вятку выпустили 8710 мальков стерляди.

Выпуск проходил в нижнем течении реки в Вятских Полянах.Вес одного малька составил порядка 3 граммов.Выпуск молодняка ценных рыб проводят для компенсации ущерба водным биологическим ресурсам, причиненным различными предприятиями.Процесс доставки, взвешивания и выпуска рыбы контролирует специальная комиссия, в состав которой входят представители Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Кировской области, министерства охраны окружающей среды региона и другие организации.По словам специалистов, молодняк стерляди начнет нереститься и даст потомство через 6-8 лет.