В реку Вятку выпустили 8710 мальков стерляди.
Выпуск проходил в нижнем течении реки в Вятских Полянах.
Вес одного малька составил порядка 3 граммов.
Выпуск молодняка ценных рыб проводят для компенсации ущерба водным биологическим ресурсам, причиненным различными предприятиями.
Процесс доставки, взвешивания и выпуска рыбы контролирует специальная комиссия, в состав которой входят представители Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Кировской области, министерства охраны окружающей среды региона и другие организации.
По словам специалистов, молодняк стерляди начнет нереститься и даст потомство через 6-8 лет.