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Транспортная реформа в Кирове откладывается.

Транспортная реформа в Кирове откладывается.

Сегодня, 11:15
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Транспортная реформа в Кирове откладывается.
4 сентября губернатор Кировской области Игорь Васильев провел встречу с главой города Кирова Еленой Ковалевой и главой администрации Ильей Шульгиным.

Темой разговора стала новая схема движения общественного транспорта, которую планировали ввести летом 2020 года.

Ее разработчики предложили отказаться от протяженных маршрутов и сделать упор на более частые пересадки.

Транспортную реформу многие горожане восприняли настороженно и негативно. Губернатор обратил внимание на явные недостатки новой схемы: частые пересадки неудобны для пожилых людей, мам с детьми и школьников. Кроме того, по мнению Игоря Васильева, на данный момент к подобным изменениям в городе пока не готова ни инфраструктура, ни общественный транспорт.

5 сентября в администрации города была созвана экстренная пресс-конференция главы администрации г. Кирова Ильи Шульгина. Сити-менеджер сообщил, что принято решение сохранить на ближайшую перспективу действующую маршрутную сеть. Но она будет дополнена маршрутами для отдаленных микрорайонов и слобод.

С открытием строящихся дорог по улицам Энтузиастов и Капитана Дорофеева будет продлен ряд маршрутов в микрорайон Урванцево. 

Уже внесены изменения в маршруты № 5 и 90, которые теперь следуют через путепровод в Чистых прудах. Продлен маршрут № 52 в слободы Кокуй и Леваши.

Также с 1 января 2020 года из Солнечного берега начнет курсировать маршрут № 47. Он пройдет от инфекционной больницы по улице Ленина, далее по улице Милицейской на улицу Карла Маркса, оттуда Комсомольскую, затем на Октябрьский проспект, улицу Воровского, улице Ленина - к инфекционной больнице.

Еще один новый маршрут - № 30 - пойдет из Коминтерна по новому мосту и станет альтернативой маршруту № 33, единственному на сегодня, который связывает этот микрорайон с Филейкой через новый мост.

Также для автобусов и троллейбусов будет установлен строгий график работы с 5-40 до 23-00. Кроме того, планируется сократить интервалы движения.

Работу по формированию маршрутной сети Кирова на перспективу подрядчик - Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта - все-таки завершит. Но на ближайшие 3-5 лет сохранят действующую схему, которую будут корректировать с учетом потребностей кировчан.

Репортаж с пресс-конференции по транспортной реформе смотрите в информационных выпусках "Вести. Кировская область" в эфире Россия-1 в 14.25, 17.00, 20.45 и "Вести. Киров" в эфире Россия-24 в 19.30 и 21.00

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