Транспортная реформа в Кирове откладывается.

4 сентября губернатор Кировской области Игорь Васильев провел встречу с главой города Кирова Еленой Ковалевой и главой администрации Ильей Шульгиным.Темой разговора стала новая схема движения общественного транспорта, которую планировали ввести летом 2020 года.Ее разработчики предложили отказаться от протяженных маршрутов и сделать упор на более частые пересадки.Транспортную реформу многие горожане восприняли настороженно и негативно. Губернатор обратил внимание на явные недостатки новой схемы: частые пересадки неудобны для пожилых людей, мам с детьми и школьников. Кроме того, по мнению Игоря Васильева, на данный момент к подобным изменениям в городе пока не готова ни инфраструктура, ни общественный транспорт.5 сентября в администрации города была созвана экстренная пресс-конференция главы администрации г. Кирова Ильи Шульгина. Сити-менеджер сообщил, что принято решение сохранить на ближайшую перспективу действующую маршрутную сеть. Но она будет дополнена маршрутами для отдаленных микрорайонов и слобод.С открытием строящихся дорог по улицам Энтузиастов и Капитана Дорофеева будет продлен ряд маршрутов в микрорайон Урванцево.Уже внесены изменения в маршруты № 5 и 90, которые теперь следуют через путепровод в Чистых прудах. Продлен маршрут № 52 в слободы Кокуй и Леваши.Также с 1 января 2020 года из Солнечного берега начнет курсировать маршрут № 47. Он пройдет от инфекционной больницы по улице Ленина, далее по улице Милицейской на улицу Карла Маркса, оттуда Комсомольскую, затем на Октябрьский проспект, улицу Воровского, улице Ленина - к инфекционной больнице.Еще один новый маршрут - № 30 - пойдет из Коминтерна по новому мосту и станет альтернативой маршруту № 33, единственному на сегодня, который связывает этот микрорайон с Филейкой через новый мост.Также для автобусов и троллейбусов будет установлен строгий график работы с 5-40 до 23-00. Кроме того, планируется сократить интервалы движения.Работу по формированию маршрутной сети Кирова на перспективу подрядчик - Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта - все-таки завершит. Но на ближайшие 3-5 лет сохранят действующую схему, которую будут корректировать с учетом потребностей кировчан.