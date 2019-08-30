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Администрация Кирова отказалась от глобальных изменений схемы движения общественного транспорта

Администрация Кирова отказалась от глобальных изменений схемы движения общественного транспорта

Вчера, 17:42
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Альбина Самигуллина

Радикальные перемены пока отменены. Озвучены окончательные изменения в маршрутной схеме Кирова.

В течение нескольких недель одной из самых обсуждаемых новостей была реформа маршрутной сети Кирова, с введением которой практически вся транспортная сетка была бы изменена. Это вызвало большой общественный резонанс.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Могу всех успокоить и сказать одно: на сегодняшний день наш город работает и будет работать по схеме маршрутов, которая на сегодняшний день сложилась на протяжении многих лет».

Но нововведения всё-таки уже есть - это продление 52 маршрута до слобод Кокуй и Леваши, автобусы №5 и 90 ходят в Чистые Пруды по новому путепроводу, в слободу Урванцево также будут продлены маршруты - в конце улицы Капитана Дорофеева уже сделан разворотный круг. В скором времени будут и новые изменения, но не такие глобальные, как предлагалось.

СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВ, ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Это введение нового маршрута №47 из микрорайона Солнечный Берег в центр города; новый маршрут 30 для пассажиров, следующий в микрорайон Коминтерновский через новый мост в центр города, продление троллейбусного маршрута №4 до завода Сельмаш».

Планируется увеличить подвижной состав автобусов №2 и №51, заменить машины на средний и большой класс. Изменится и время работы общественного транспорта - его увеличат с 5:40 до 23:00.

Также в планах - закупки машин на газомоторном топливе и, возможно, троллейбусов с продленным автономным ходом и электробусов, которые снимут экологическую нагрузку в городе. На ближайшие 3 - 5 лет схема останется прежней, она может лишь корректироваться в зависимости от изменения инфраструктуры и потребностей кировчан.

Администрация Кирова отказалась от глобальных изменений схемы движения общественного транспорта

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