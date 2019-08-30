Администрация Кирова отказалась от глобальных изменений схемы движения общественного транспорта

Радикальные перемены пока отменены. Озвучены окончательные изменения в маршрутной схеме Кирова.В течение нескольких недель одной из самых обсуждаемых новостей была реформа маршрутной сети Кирова, с введением которой практически вся транспортная сетка была бы изменена. Это вызвало большой общественный резонанс.Но нововведения всё-таки уже есть - это продление 52 маршрута до слобод Кокуй и Леваши, автобусы №5 и 90 ходят в Чистые Пруды по новому путепроводу, в слободу Урванцево также будут продлены маршруты - в конце улицы Капитана Дорофеева уже сделан разворотный круг. В скором времени будут и новые изменения, но не такие глобальные, как предлагалось.Планируется увеличить подвижной состав автобусов №2 и №51, заменить машины на средний и большой класс. Изменится и время работы общественного транспорта - его увеличат с 5:40 до 23:00.Также в планах - закупки машин на газомоторном топливе и, возможно, троллейбусов с продленным автономным ходом и электробусов, которые снимут экологическую нагрузку в городе. На ближайшие 3 - 5 лет схема останется прежней, она может лишь корректироваться в зависимости от изменения инфраструктуры и потребностей кировчан.