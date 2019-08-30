Казацкие дружины «Спас» и «Покров» помогут полицейским

Кировским полицейским в охране правопорядка будут помогать две новые народные дружины - казачьи. Всего в регионе у сотрудников органов внутренних дел - около четырех с половиной тысяч добровольных помощников.
Инструктаж перед выходом на маршруты патрулирования в Первомайском районе. В этот день - несколько ориентировок по розыску подозреваемых в совершении преступлений. На одних есть данные, по другим - только словесный портрет.
При содействии дружинников пресечено свыше 2,5 тысяч административных правонарушений, имеются и примеры криминальных задержаний.
СЕРГЕЙ ФОФАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Патрульным нарядом совместно с дружинниками была задержана цыганка, которая совершала кражи и мошенничества престарелых граждан. 15 августа задержан подозреваемый в серии краж товаров в сетевых магазинах».
Также добровольные помощники полицейских участвуют в розыске пропавших людей, выходят на дежурство с участковыми и сотрудниками по делам несовершеннолетних. Самая многочисленная народная дружина - в областном центре, более шестисот человек. Немало среди них и студентов.
АЛЕКСАНДР ОШУЕВ, КОМАНДИР "НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В ГОРОДЕ КИРОВЕ":
«Помогут задокументировать сотрудникам полиции те правонарушения, которые они увидят, и в ходе несения службы будут являться теми "островками безопасности", в жилетах, в повязках находясь на улицах города, благодаря чему потенциальные правонарушители отступят от своих злых умыслов, не станут совершать проступки, потому что будут видеть, что люди ходят по городу».
Общественные формирования пополнились еще двумя новыми дружинами, казачьими - «Спас» и «Покров». Соответствующие свидетельства были вручены атаману Кировского городского казачьего общества. И сейчас в региональный реестр внесены уже 103 народные дружины. Их общая численность - около четырех с половиной тысяч человек.
КОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Уже на протяжении нескольких лет у нас идет небольшое, но снижение, как уличной, так и преступности в общественных местах, хочется выразить слова глубокой благодарности и признательности всем членам народных дружин, тех, кто, не считаясь с личным временем, выходит на охрану порядка».
Также начальник УМВД вручил благодарности Управления и памятные медали «60 лет добровольным народным дружинам» отличившимся представителям народной дружины города Кирова и казакам.