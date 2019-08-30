Казацкие дружины «Спас» и «Покров» помогут полицейским

Кировским полицейским в охране правопорядка будут помогать две новые народные дружины - казачьи. Всего в регионе у сотрудников органов внутренних дел - около четырех с половиной тысяч добровольных помощников.Инструктаж перед выходом на маршруты патрулирования в Первомайском районе. В этот день - несколько ориентировок по розыску подозреваемых в совершении преступлений. На одних есть данные, по другим - только словесный портрет.При содействии дружинников пресечено свыше 2,5 тысяч административных правонарушений, имеются и примеры криминальных задержаний.Также добровольные помощники полицейских участвуют в розыске пропавших людей, выходят на дежурство с участковыми и сотрудниками по делам несовершеннолетних. Самая многочисленная народная дружина - в областном центре, более шестисот человек. Немало среди них и студентов.Общественные формирования пополнились еще двумя новыми дружинами, казачьими - «Спас» и «Покров». Соответствующие свидетельства были вручены атаману Кировского городского казачьего общества. И сейчас в региональный реестр внесены уже 103 народные дружины. Их общая численность - около четырех с половиной тысяч человек.Также начальник УМВД вручил благодарности Управления и памятные медали «60 лет добровольным народным дружинам» отличившимся представителям народной дружины города Кирова и казакам.