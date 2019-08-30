В Кирове прошел конкурс метрологических служб

Они не прогнозируют погоду, как многие считают, от их работы зависит точность измерений различных приборов. Молодые специалисты-метрологи борются за звание лучшего на областном конкурсе профмастерства.Пошутить на любимую тему метрологов, которых обыватели часто путают с метеорологами, решил один из участников конкурса. Сегодня очередной этап состязаний - самопрезентация. К этому заданию, как и к работе, все подошли ответственно, только здесь конкурсанты смогли реализоваться еще и творчески.Сергей в профессии 14 лет. Сейчас занимается калибровкой теплотехнических средств измерений на пищевом производстве.Метрология - наука об измерениях, без которых не обходится ни одна сфера деятельности. Специалисты в области метрологии не устают повторять: точность измерений - основа качественной работы. Взять, к примеру, сферу здравоохранения.Участие в этом конкурсе принимают специалисты метрологических служб большинства крупных предприятий области. И от их работы во многом зависит качество выпускаемой продукции. Жюри конкурса уже оценило участников в деле, на их рабочих местах. Имя победителя станет известно в сентябре.