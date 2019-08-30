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В Кирове прошел конкурс метрологических служб

В Кирове прошел конкурс метрологических служб

Сегодня, 17:20
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Валентина Палкина

Они не прогнозируют погоду, как многие считают, от их работы зависит точность измерений различных приборов. Молодые специалисты-метрологи борются за звание лучшего на областном конкурсе профмастерства.

Пошутить на любимую тему метрологов, которых обыватели часто путают с метеорологами, решил один из участников конкурса. Сегодня очередной этап состязаний - самопрезентация. К этому заданию, как и к работе, все подошли ответственно, только здесь конкурсанты смогли реализоваться еще и творчески.

Сергей в профессии 14 лет. Сейчас занимается калибровкой теплотехнических средств измерений на пищевом производстве.

СЕРГЕЙ ПЛЕНКИН, СОТРУДНИК МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ:
«Это очень важно, потому что от этого зависит качество продукции, так как параметры температуры очень важны при изготовлении молочной продукции».

Метрология - наука об измерениях, без которых не обходится ни одна сфера деятельности. Специалисты в области метрологии не устают повторять: точность измерений - основа качественной работы. Взять, к примеру, сферу здравоохранения.

ВЛАДИМИР ЕЛШИН, ДИРЕКТОР ФБУ "КИРОВСКИЙ ЦСМ", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ КОНКУРСА:
«Вот мы проводили в день здоровья бесплатную поверку бытовых тонометров, порядка 25-27 тонометров показывают неверные данные. То есть у человека есть давление, а прибор показывает, нет давления. Поэтому метрология касается всех сфер нашей жизни».

Участие в этом конкурсе принимают специалисты метрологических служб большинства крупных предприятий области. И от их работы во многом зависит качество выпускаемой продукции. Жюри конкурса уже оценило участников в деле, на их рабочих местах. Имя победителя станет известно в сентябре.

В Кирове прошел конкурс метрологических служб

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