На Слободском тракте организовали круговое движение.

Круговое движение введено на перекрестке улиц Павла Корчагина и Проезжей г. Кирова на временной основе.Здесь установлены пластиковое барьерное ограждение и дорожные знаки.На подъездах нанесена «шумовая» дорожная разметка. До сих пор этот перекресток считался одним из самых аварийных. Если новшество будет способствовать существенному снижению аварий, круговое движение введут на постоянной основе и временное пластиковое ограждение заменят на монолитное железобетонное.Добавим, что в городе завершается сезон дорожного ремонта. План выполнен на 90%.В частности, на улице Ленина - от дома №2 по улице Ленина до улицы Тимирязева – проведена укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия. Часть подъездных путей к остановкам общественного транспорта укреплена специальными плитами, что исключает образование колеи на поверхности дороги.9 сентября экспертной группой управления дорожной и парковой инфраструктуры были приняты еще две улицы – Мельничная и Проезжая. Таким образом, на данный момент в Кирове сдано в эксплуатацию 12 трасс из 20.Большинство из оставшихся 8 объектов находятся в высокой степени готовности. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в областном центре реализован на сегодня уже на 90%.Срок исполнения контрактов – до 30 сентября.