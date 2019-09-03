На Слободском тракте организовали круговое движение.
Круговое движение введено на перекрестке улиц Павла Корчагина и Проезжей г. Кирова на временной основе.
Здесь установлены пластиковое барьерное ограждение и дорожные знаки.
На подъездах нанесена «шумовая» дорожная разметка. До сих пор этот перекресток считался одним из самых аварийных. Если новшество будет способствовать существенному снижению аварий, круговое движение введут на постоянной основе и временное пластиковое ограждение заменят на монолитное железобетонное.
Добавим, что в городе завершается сезон дорожного ремонта. План выполнен на 90%.
В частности, на улице Ленина - от дома №2 по улице Ленина до улицы Тимирязева – проведена укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия. Часть подъездных путей к остановкам общественного транспорта укреплена специальными плитами, что исключает образование колеи на поверхности дороги.
9 сентября экспертной группой управления дорожной и парковой инфраструктуры были приняты еще две улицы – Мельничная и Проезжая. Таким образом, на данный момент в Кирове сдано в эксплуатацию 12 трасс из 20.
Большинство из оставшихся 8 объектов находятся в высокой степени готовности. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в областном центре реализован на сегодня уже на 90%.
Срок исполнения контрактов – до 30 сентября.