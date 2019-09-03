Сегодня в Кирове состоялась спартакиада допризывной молодежи памяти Героя Советского Союза майора Александра Опарина. В чём состязались ребята, выяснила Альбина Самигуллина.
- Смирно! Равнение на середину!
Подтягивание, разборка и сборка автоматов, метание гранаты, бег на 3000 метров и стрельба из пневматической винтовки - по этим дисциплинам ребятам нужно показать хорошие результаты и не подвести команду - соревнуются как в личном, так и в командном зачёте. Все навыки пригодятся на военной службе.
Одиннадцатиклассник Алексей Меркушев - постоянный участник соревнований по пулевой стрельбе и лыжным гонкам, Леша - будущий военный. В стрельбе из пневматики он набрал один из лучших результатов.
АЛЕКСЕЙ МЕРКУШЕВ, УЧЕНИК 11 КЛАССА ШКОЛЫ №40:
«Сосредотачиваюсь, набираю стрельбу. И я уже более 5 лет в этой школе и занимаюсь стрельбой».
Более 20 команд ребят из общеобразовательных школ и средних учебных заведений боролись за звание самого сильного, ловкого и быстрого. Спартакиада уже более 10 лет проводится на базе школы №40.
ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ, ДИРЕКТОР МБОУ СОШ №40:
«Участники соревнований проверяют себя - личное, значит, Я. Как и что они могут. Но ещё это подготовка к армии. Они в армию придут, они знают, что такое метание гранаты, что такое стрельба».
По результатам соревнований победители и призёры будут награждены кубками и медалями, а также примут участие в областной Спартакиаде допризывной молодежи.