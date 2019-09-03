Сегодня в Кирове состоялась спартакиада допризывной молодежи памяти Героя Советского Союза майора Александра Опарина. В чём состязались ребята, выяснила Альбина Самигуллина.Подтягивание, разборка и сборка автоматов, метание гранаты, бег на 3000 метров и стрельба из пневматической винтовки - по этим дисциплинам ребятам нужно показать хорошие результаты и не подвести команду - соревнуются как в личном, так и в командном зачёте. Все навыки пригодятся на военной службе.Одиннадцатиклассник Алексей Меркушев - постоянный участник соревнований по пулевой стрельбе и лыжным гонкам, Леша - будущий военный. В стрельбе из пневматики он набрал один из лучших результатов.Более 20 команд ребят из общеобразовательных школ и средних учебных заведений боролись за звание самого сильного, ловкого и быстрого. Спартакиада уже более 10 лет проводится на базе школы №40.По результатам соревнований победители и призёры будут награждены кубками и медалями, а также примут участие в областной Спартакиаде допризывной молодежи.