В Порошино состоялся фестиваль исторической реконструкции

Рыцарские сшибки, штурм крепости и средневековые игры. В Порошино состоялся традиционный летний фестиваль "Хлыновская застава".Подготовится к бою самостоятельно, практически невозможно. Чтобы облачиться в доспех французского рыцаря времен Столетней войны Арсению Имамутдинову приходится просить помощи.Арсений выходит на ристалище в числе первых. Сегодня рыцари бьются три на три. Несмотря на то, что в жизни участники турнира - друзья, во время сражения, они друг друга не жалеют.В программе фестиваля "Хлыновская застава" не только схватки три на три. Средневековые рыцари сходятся в одиночных поединках и даже сшибаются на лошадях. Кировчане увидели не только воинов Европы, но и Русских витязей. Посетители фестиваля, смогли сами, в прямом смысле, прикоснуться к средневековью. Малыши тренировочными мечами сражались на детском ристалище, нашлось дело и для взрослых.Несмотря на то, что мне удалось поразить цель с первой попытки, я допустил несколько больших ошибок. Техника броска не выдерживает никакой критики, но ошибки не только в движениях.Есть и более мирные забавы. Эта игра называется "кубб", или шведские городки. Ей забавлялись еще в начале прошлого тысячелетия. Сейчас про нее мало кто знает даже в родной Скандинавии. В нее играют только реконструкторы на подобных фестивалях. "Хлыновская застава" проходит с 2012-го года. Каждый раз средневековый праздник на Вятке становится масштабнее.На фестивале, организаторы поведали кировчанам историю вятского воеводы Константина Юрьева. В 15-м веке он штурмом взял столицу Золотой Орды.