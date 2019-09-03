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В Порошино состоялся фестиваль исторической реконструкции

В Порошино состоялся фестиваль исторической реконструкции

Вчера, 17:25
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Артем Макаров

Рыцарские сшибки, штурм крепости и средневековые игры. В Порошино состоялся традиционный летний фестиваль "Хлыновская застава".

Подготовится к бою самостоятельно, практически невозможно. Чтобы облачиться в доспех французского рыцаря времен Столетней войны Арсению Имамутдинову приходится просить помощи.

АРСЕНИЙ ИМАМУТДИНОВ, РЕКОНСТРУКТОР КЛУБА "КРЕЧЕТ" Г. ЙОШКАР-ОЛА:
«Мой доспех, из-за того, что я человек большой, весит 42 килограмма. Да трудно. Первое время ты сражаешься не с противником, а со своим доспехом».

- Бой начался, можно поддерживать команды!

Арсений выходит на ристалище в числе первых. Сегодня рыцари бьются три на три. Несмотря на то, что в жизни участники турнира - друзья, во время сражения, они друг друга не жалеют.

В программе фестиваля "Хлыновская застава" не только схватки три на три. Средневековые рыцари сходятся в одиночных поединках и даже сшибаются на лошадях. Кировчане увидели не только воинов Европы, но и Русских витязей. Посетители фестиваля, смогли сами, в прямом смысле, прикоснуться к средневековью. Малыши тренировочными мечами сражались на детском ристалище, нашлось дело и для взрослых.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Поучаствовать в средневековых забавах на фестивале может каждый желающий. Можно пострелять из лука, метнуть топоры или метнуть копье».

Несмотря на то, что мне удалось поразить цель с первой попытки, я допустил несколько больших ошибок. Техника броска не выдерживает никакой критики, но ошибки не только в движениях.

СТАНИСЛАВ КУЗНЕЦОВ, РЕКОНСТРУКТОР:
«Это не копье. Это метательный дротик. Его метали на расстоянии метров 20-25».

Есть и более мирные забавы. Эта игра называется "кубб", или шведские городки. Ей забавлялись еще в начале прошлого тысячелетия. Сейчас про нее мало кто знает даже в родной Скандинавии. В нее играют только реконструкторы на подобных фестивалях. "Хлыновская застава" проходит с 2012-го года. Каждый раз средневековый праздник на Вятке становится масштабнее.

СЕРГЕЙ БИСЕРОВ, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ:
«В этом году значительно и гостей больше и участников фестиваля уже прибавилось уже на порядок. Как правило, у нас ближайшие регионы обязательно едут. Воркута, Сыктывкар, Ухта, Ульяновск, Казань».

На фестивале, организаторы поведали кировчанам историю вятского воеводы Константина Юрьева. В 15-м веке он штурмом взял столицу Золотой Орды.

В Порошино состоялся фестиваль исторической реконструкции

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