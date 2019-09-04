Кировчане отметили День танкиста

"Броня крепка и танки наши быстры". Под таким девизом в России прошло минувшее воскресенье. День танкиста отметили и кировчане - военнослужащие и ветераны бронетанковых и механизированных войск.В детском доме "Надежда" часто рассказывают о различных родах войск. Здесь принято отмечать все армейские праздники. День танкиста не исключение.Детский дом подшефный для ветеранов-танкистов. К ребятам они приходят с подарками. Детям здесь очень не хватает внимания, особенно мужского. Поэтому, таких встреч они ждут с большим нетерпением.День танкиста это хороший повод, чтобы ребята могли раскрыть свои творческие таланты. К празднику они традиционно готовят небольшой концерт."Праздник танкиста" в нашей стране не менее любим и почитаем, чем день пограничника и десантника. Для кировчан он особенно дорог. Василий Фокин отдал танковым войскам более 30 лет. Служил от Владивостока до Калининграда. Говорит, что эта боевая техника не переносит слабых людей.Первые танки в русской армии появились еще в 1914 году. Сначала это были машины иностранного производства. Со временем танковые войска стали основной ударной силой армии. В годы Великой Отечественной войны наши земляки наряду с миллионами боеприпасов изготовили для фронта свыше 4 тыс. танков. У легендарной Т-34-ки во второе воскресенье сентября собираются те, кому близка фраза "Броня крепка и танки наши быстры".На торжественном митинге собравшиеся минутой молчания почтили память героев и отдали дань уважения тем, кто служил в танковых войсках. Ведь быть танкистом это высокое звание, которое все без исключения носят с гордостью.Митинг завершился возложением цветов к мемориалу. Который, как и во многих городах страны, служит символом одного из самых почитаемых праздников в нашей стране.