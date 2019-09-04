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Кировчане отметили День танкиста

Кировчане отметили День танкиста

Вчера, 10:49
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Роман Четвериков

"Броня крепка и танки наши быстры". Под таким девизом в России прошло минувшее воскресенье. День танкиста отметили и кировчане - военнослужащие и ветераны бронетанковых и механизированных войск.

В детском доме "Надежда" часто рассказывают о различных родах войск. Здесь принято отмечать все армейские праздники. День танкиста не исключение.

ЕЛЕНА ЛУСНИКОВА, ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЕТСКОГО ДОМА "НАДЕЖДА":
«Говорим, что это отважные, боевые люди, которые защитники наши. Дети гордятся, что приходят такие люди к нам, они наши друзья».

Детский дом подшефный для ветеранов-танкистов. К ребятам они приходят с подарками. Детям здесь очень не хватает внимания, особенно мужского. Поэтому, таких встреч они ждут с большим нетерпением.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я, думая, что мальчишки, которые здесь сидят, когда вырастут тоже пойдут служить в танковые войска. Но самое интересное. В этом году на Всемирных соревнованиях по танковому биатлону участвовал и женский экипаж».

День танкиста это хороший повод, чтобы ребята могли раскрыть свои творческие таланты. К празднику они традиционно готовят небольшой концерт.

"Праздник танкиста" в нашей стране не менее любим и почитаем, чем день пограничника и десантника. Для кировчан он особенно дорог. Василий Фокин отдал танковым войскам более 30 лет. Служил от Владивостока до Калининграда. Говорит, что эта боевая техника не переносит слабых людей.

ВАСИЛИЙ ФОКИН ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ:
«Вот один пример. Клин затвора танковой пушки весит 64 кг. Еще один пример. Артвыстрел. 306,6 кг. В последних танках от 34 до 43 снарядов».

Первые танки в русской армии появились еще в 1914 году. Сначала это были машины иностранного производства. Со временем танковые войска стали основной ударной силой армии. В годы Великой Отечественной войны наши земляки наряду с миллионами боеприпасов изготовили для фронта свыше 4 тыс. танков. У легендарной Т-34-ки во второе воскресенье сентября собираются те, кому близка фраза "Броня крепка и танки наши быстры".

АЛЕКСАНДР ШУБИН, ТАНКИСТ:
«Холод где-то, когда-то. Трудности свои. Но ребята все крепкие были подобраны. С Кировской области тогда уехало порядка 150 человек в Забайкальский военный округ».

На торжественном митинге собравшиеся минутой молчания почтили память героев и отдали дань уважения тем, кто служил в танковых войсках. Ведь быть танкистом это высокое звание, которое все без исключения носят с гордостью.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Пока существует какая-то угроза, танковые войска были и будут. Уверен, что они всегда будут выполнять свои задачи на отлично. Самое главное это не танк, а экипаж. Видите, раз сюда люди приходят, значит, есть преданные люди, которые готовы служить в танковых войсках».

Митинг завершился возложением цветов к мемориалу. Который, как и во многих городах страны, служит символом одного из самых почитаемых праздников в нашей стране.

Кировчане отметили День танкиста

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