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Авиакомпания «Ижавиа» завершила полёты из Кирова по южным направлениям.

Авиакомпания «Ижавиа» завершила полёты из Кирова по южным направлениям.

Вчера, 10:00
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Авиакомпания «Ижавиа» завершила полёты из Кирова по южным направлениям.
«Ижавиа» закрыла полёты из Кирова на южные курорты по летнему расписанию в текущем году.

Самолеты авиакомпании выполняли рейсы из Кирова в Анапу и Сочи на ЯК-42 вместимостью 120 пассажиров.

Последний рейс в Сочи был выполнен 3 сентября и в Анапу 8 сентября.

На курорты Крыма и Кавказа из Победилово продолжают осуществлять рейсы лоукостер "Победа" и авиакомпания "Северный ветер"(Nordwind Airlines).

Самолеты "Победы" до 28 сентября будут курсировать до Сочи.

До 1 октября в Симферополь можно улететь на авиалайнерах Nordwind Airlines.

фото tourister.ru

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