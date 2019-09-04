Авиакомпания «Ижавиа» завершила полёты из Кирова по южным направлениям.
«Ижавиа» закрыла полёты из Кирова на южные курорты по летнему расписанию в текущем году.
Самолеты авиакомпании выполняли рейсы из Кирова в Анапу и Сочи на ЯК-42 вместимостью 120 пассажиров.
Последний рейс в Сочи был выполнен 3 сентября и в Анапу 8 сентября.
На курорты Крыма и Кавказа из Победилово продолжают осуществлять рейсы лоукостер "Победа" и авиакомпания "Северный ветер"(Nordwind Airlines).
Самолеты "Победы" до 28 сентября будут курсировать до Сочи.
До 1 октября в Симферополь можно улететь на авиалайнерах Nordwind Airlines.
фото tourister.ru