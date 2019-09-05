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В Воскресном храме Кырмыжа впервые за последние сто лет зазвучали голоса хора

В Воскресном храме Кырмыжа впервые за последние сто лет зазвучали голоса хора

Вчера, 11:09
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Ольга Чанцева

Вернуть разрушенные храмы к жизни сегодня пытается народный хор Спасского собора города Кирова. Певчие посещают недействующие старинные храмы области и там участвуют в богослужениях, проводят концерты. В одну из таких поездок вместе с хором отправилась и наша съемочная группа.

Спустя почти столетие подобно чуду из пустующего и полуразрушенного храма звучат голоса певчих. Здесь они сливаются со звуками природы и разносятся далеко за пределами храма. Все немногочисленные местные жители уже здесь, кто-то специально приехал из ближайшего крупного поселка Вичевщина, те, кто не знал о предстоящей службе в Кырмыже и по делам оказался рядом, с удивлением идут к храму на звуки песнопений.

Воскресенский храм в Кырмыже был построен в середине 19 века в редком для Вятки архитектурном стиле - эклектика. Украшала храм восьмидесятиметровая каменная колокольня, которая была разрушена. Несмотря на то, что и само здание церкви со временем гибнет, среди ценителей старинной архитектуры, да и обычных туристов оно считается одним из красивейших в области.

ИРАИДА КЛИМАНОВА:
«Хор и батюшка - все впервые за много лет. Это не забыто, хоть и разрушающийся храм».

Поездка народного хора Спасского собора из Кирова в Кырмыж в этом году стала завершающей. Второй год в рамках проекта под названием "Восстановим святыни земли Вятской" хор ездит по пустующим или возрождаемым храмам.

В прошлом году это были две поездки по церквям Куменского района, в этом - Верхошижемский, Советский и вот снова Куменский район.

АНАСТАСИЯ САНДАЛОВА, УЧАСТНИЦА НАРОДНОГО ХОРА СПАССКОГО СОБОРА:
«Всегда после служб начинается какое-то действие, люди начинают прибираться. Каким-то чудесным образом храм начинает жить».

Вдохнуть жизнь в пустующую святыню в Кырмыже уже помогают волонтеры, местные жители и прихожане из Кирова. Их совместная встреча в Кырмыже уже не первая. В этом году они провели несколько субботников. С каждым разом храм притягивает все больше людей.

ЕВГЕНИЯ ЗЕМЦОВА:
«Спасибо, что приехали, что нас тут снова собрали».

ТИМОФЕЙ ЗЕМЦОВ:
«Интересно было узнать, что тут раньше было. Раньше мне пара рассказывал, а сейчас хор».

ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ КИТОРОГА НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ "СКОРОПОСЛУШНИЦА":
«Храм - это место, которое объединяет. Ценны люди и ради них все это делается».

В холодное время года проект народного хора Спасского собора завершает свои поездки. Куда именно певчие отправятся в следующем году, пока не загадывают, но обещают, что проект будет жить. В каждом районе Кировской области есть забытые и заброшенные храмы, в которые хотя бы на время еще можно вдохнуть жизнь.

В Воскресном храме Кырмыжа впервые за последние сто лет зазвучали голоса хора

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