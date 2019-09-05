В Воскресном храме Кырмыжа впервые за последние сто лет зазвучали голоса хора

Вернуть разрушенные храмы к жизни сегодня пытается народный хор Спасского собора города Кирова. Певчие посещают недействующие старинные храмы области и там участвуют в богослужениях, проводят концерты. В одну из таких поездок вместе с хором отправилась и наша съемочная группа.Спустя почти столетие подобно чуду из пустующего и полуразрушенного храма звучат голоса певчих. Здесь они сливаются со звуками природы и разносятся далеко за пределами храма. Все немногочисленные местные жители уже здесь, кто-то специально приехал из ближайшего крупного поселка Вичевщина, те, кто не знал о предстоящей службе в Кырмыже и по делам оказался рядом, с удивлением идут к храму на звуки песнопений.Воскресенский храм в Кырмыже был построен в середине 19 века в редком для Вятки архитектурном стиле - эклектика. Украшала храм восьмидесятиметровая каменная колокольня, которая была разрушена. Несмотря на то, что и само здание церкви со временем гибнет, среди ценителей старинной архитектуры, да и обычных туристов оно считается одним из красивейших в области.Поездка народного хора Спасского собора из Кирова в Кырмыж в этом году стала завершающей. Второй год в рамках проекта под названием "Восстановим святыни земли Вятской" хор ездит по пустующим или возрождаемым храмам.В прошлом году это были две поездки по церквям Куменского района, в этом - Верхошижемский, Советский и вот снова Куменский район.Вдохнуть жизнь в пустующую святыню в Кырмыже уже помогают волонтеры, местные жители и прихожане из Кирова. Их совместная встреча в Кырмыже уже не первая. В этом году они провели несколько субботников. С каждым разом храм притягивает все больше людей.В холодное время года проект народного хора Спасского собора завершает свои поездки. Куда именно певчие отправятся в следующем году, пока не загадывают, но обещают, что проект будет жить. В каждом районе Кировской области есть забытые и заброшенные храмы, в которые хотя бы на время еще можно вдохнуть жизнь.