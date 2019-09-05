В регионе продолжается переселение граждан из аварийного жилья

В Кировской области продолжается переселение граждан из аварийного жилья. В этом году ключи от новых квартир вручены почти двухстам гражданам. Скоро новоселье справят и семьи в селе Буйском Уржумского района.Частный сектор в селе составляет половину жилого фонда. Есть деревянные и кирпичные многоквартирные дома. Часть построена в середине 60-х годов. Их нынешнее состояние вызывает большую тревогу у жильцов. Дома выглядят не только заброшенными, но и представляющими угрозу жизни. Трещины в стенах, падающая штукатурка, провалившиеся полы. Хоть как поддерживать их в нормальном состоянии людям приходится своими силами.Под программу переселения попало 7 домов в Буйском. С июня прошлого года 28 семей стали следить за тем, как на специально выбранном участке начались строительные работы. Тогда были заложены фундаменты под два двухэтажных дома. Один рассчитан на 12 квартир, другой на 16. Сегодня оба объекта под крышей. К ним подведены все коммуникации. Сделана проектная внутренняя отделка жилых площадей.Объем потраченных на строительство средств составил почти 34 млн. рублей. Основное финансирование шло по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ. Затраты также легли на областной и местный бюджеты.В настоящий момент идет процесс регистрации права собственности на дома за сельским поселением. По его окончании сразу пройдет приятная процедура. Жильцам будут вручены ключи от новых квартир. Тем самым, проблема переселения из ветхого и аварийного жилья в Буйском исчезнет. Всего же до конца этого года по области планируется переселить в новые квартиры общей площадью 10 тысяч кв. метров еще 586 человек.