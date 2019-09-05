В Кирове отметили Всероссийский день трезвости. Различные акции, пресс-конференции и другие мероприятия прошли по всему городу. Возможно ли, лишение прав после кружки кефира или кваса, и как не стать жертвой зеленого змия?Всем известно, что допустимая норма алкоголя за рулем составляет 0.16 промилле при выдыхаемом воздухе. Если значение превысит эту отметку - придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей, также нарушителю грозит лишение прав на срок от 1.5 до 2 лет. Многие водители озадачены вопросом: можно ли пить квас или кефир и садиться за руль? Кировские сотрудники Госавтоинспекции совместно со студентами одного из колледжей провели эксперимент.Независимо от количества выпитого кефира - результат одинаковый - ноль. Дальше на проверку пошел квас. Результат - тот же. Тем самым подтверждается, что слухи о том, что выпив эти напитки, можно лишиться прав на управление - всего лишь миф.А возле Театральной площади по улице Карла Маркса с самого утра сотрудники Госавтоинспекции проводили "сплошные" проверки - останавливали практически каждый проезжающий автомобиль. Водители проверялись на наличие признаков алкогольного опьянения.В этот раз пьяных не было, но зато был выявлен водитель, управлявший автомобилем без прав. Тут же вблизи дежурил передвижной пункт медицинского освидетельствования.- Баночка вскрывается в присутствии, открывается и наливается биологическая жидкость, идёт тестирование по 10 видам наркотиков. Через компьютер. Вставляется баночка - и таким образом тестируем мочу.История дня трезвости началась больше века назад. В 1911 году в Санкт-Петербурге был организован Всероссийский трудовой союз трезвенников. В царской России в этот день прекращалась продажа алкогольных напитков. А каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником. Сейчас алкоголизм официально признан заболеванием, и в этот день по всей России проводятся различные мероприятия по его профилактике. Наш город - не исключение. В большинстве случаев, люди обращаются за помощью к специалистам поздно, причин много - долго решаются, им стыдно, думают, что само пройдет.Если не останавливаться, то человек будет пренебрегать тем, что, на самом деле, важно - семьей, работой. Желание употребить спиртное встаёт на первое место.Со временем теряется не только количественный контроль, но и контроль за ситуацией. Например, употребление спиртного, находясь за рулем.Чтобы заболевание далее не прогрессировало, специалисты советуют не затягивать с приёмом ко врачу. Сейчас существует помощь как анонимная - без учётов, но платная, так и за счёт бюджета. В последние годы динамика числа зарегистрировавшихся с наркологическими расстройствами стремительно снижается.