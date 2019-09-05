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В Кирове отметили Всероссийский день трезвости

В Кирове отметили Всероссийский день трезвости

Сегодня, 10:57
140
Альбина Самигуллина

В Кирове отметили Всероссийский день трезвости. Различные акции, пресс-конференции и другие мероприятия прошли по всему городу. Возможно ли, лишение прав после кружки кефира или кваса, и как не стать жертвой зеленого змия?

Всем известно, что допустимая норма алкоголя за рулем составляет 0.16 промилле при выдыхаемом воздухе. Если значение превысит эту отметку - придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей, также нарушителю грозит лишение прав на срок от 1.5 до 2 лет. Многие водители озадачены вопросом: можно ли пить квас или кефир и садиться за руль? Кировские сотрудники Госавтоинспекции совместно со студентами одного из колледжей провели эксперимент.

Независимо от количества выпитого кефира - результат одинаковый - ноль. Дальше на проверку пошел квас. Результат - тот же. Тем самым подтверждается, что слухи о том, что выпив эти напитки, можно лишиться прав на управление - всего лишь миф.

- Как себя чувствуете?
- Чудно.
- Прекрасно. Андрей Сергеевич, хорошего дня Вам, всего доброго, до свидания.

А возле Театральной площади по улице Карла Маркса с самого утра сотрудники Госавтоинспекции проводили "сплошные" проверки - останавливали практически каждый проезжающий автомобиль. Водители проверялись на наличие признаков алкогольного опьянения.

СЕРГЕЙ СУРОВЦЕВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Инспектор ДПС проверяет документы, смотрит, как ведёт себя водитель. Если у него возникают какие-то подозрения, то может и проверить наличие каких-то определенных признаков опьянения: запах алкоголя изо рта, неадекватное поведение, покраснение кожи».

В этот раз пьяных не было, но зато был выявлен водитель, управлявший автомобилем без прав. Тут же вблизи дежурил передвижной пункт медицинского освидетельствования.

ЭЛИНА ДЕВЕТЬЯРОВА, ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:
«Процедура предусматривает осмотр врачом-специалистом, исследование выдыхаемого воздуха на алкоголь - приборами-алкотестерами и исследование биосред на наркотики».

- Баночка вскрывается в присутствии, открывается и наливается биологическая жидкость, идёт тестирование по 10 видам наркотиков. Через компьютер. Вставляется баночка - и таким образом тестируем мочу.

История дня трезвости началась больше века назад. В 1911 году в Санкт-Петербурге был организован Всероссийский трудовой союз трезвенников. В царской России в этот день прекращалась продажа алкогольных напитков. А каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником. Сейчас алкоголизм официально признан заболеванием, и в этот день по всей России проводятся различные мероприятия по его профилактике. Наш город - не исключение. В большинстве случаев, люди обращаются за помощью к специалистам поздно, причин много - долго решаются, им стыдно, думают, что само пройдет.

ВЕРА КИРИЛЛОВЫХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:
«Первый такой момент, когда уже смело можно говорить о том, что у человека есть алкогольная зависимость - когда у него появляется тяга к употреблению алкоголя. Обычно это как замечается: у него появляются мысли о том, что, например, сегодня пятница. Пятница - это значит, что надо как-то, наверное, расслабляться».

Если не останавливаться, то человек будет пренебрегать тем, что, на самом деле, важно - семьей, работой. Желание употребить спиртное встаёт на первое место.

ВЕРА КИРИЛЛОВЫХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:
«Дальше человек начинает терять контроль, то есть, по сути, человек с зависимостью отличается от независимого тем, что у зависимого нет чувства меры. Здоровый человек может прийти куда-то на какое-то мероприятие, немножко выпить, остановиться и пойти дальше. Человек зависимый, начиная выпивать, не может остановиться, пока не достигнет выраженной степени опьянения».

Со временем теряется не только количественный контроль, но и контроль за ситуацией. Например, употребление спиртного, находясь за рулем.

ВЕРА КИРИЛЛОВЫХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:
«Первое время организм старается как можно быстрее справиться с поступающим алкоголем. Ни для кого не секрет, что это яд. И печень работает всё интенсивнее, и у человека возрастает доза, то есть как будто больше может выпить, чем другие, этим порой гордятся, говорят, вообще, смотрите-ка, я могу выпить столько, и со мной ничего не случается, гордиться тут нечем - это начинается биологическая перестройка организма».

Чтобы заболевание далее не прогрессировало, специалисты советуют не затягивать с приёмом ко врачу. Сейчас существует помощь как анонимная - без учётов, но платная, так и за счёт бюджета. В последние годы динамика числа зарегистрировавшихся с наркологическими расстройствами стремительно снижается.

В Кирове отметили Всероссийский день трезвости

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