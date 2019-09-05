В микрорайоне КМДК появляется всё больше новых игровых комплексов для детей. Близится к завершению и строительство спортивной площадки в рамках проекта по поддержке местных инициатив.На мини-футбольном поле завершается укладка покрытия из искусственной травы, осталось нанести разметку, и здесь уже можно будет и тренироваться, и проводить соревнования. Активно участвовали в благоустройстве и местные школьники, в составе трудовых отрядов, расчищали площадку от веток и мусора после спиливания старых деревьев.Это место в последнее время постепенно преображается. Сначала были установлены игровые комплексы, и совсем скоро завершится реализация проекта "Мы выбираем спорт", который стал победителем ППМИ в этом году.А вот и другая детская площадка - у дома № 28 в переулке Крайнем. Ее обновили в рамках конкурса инициатив местного сообщества «Киров Меняется». Проект назвали «Капитаны двора». Установлены игровой комплекс "Яхта", песочница, качели, лавочки - всё в морском стиле.В этом году появилась новая спортивная площадка и в слободе Дымково. Ее обустроили в рамках проекта «Зарядка», который также стал победителем конкурса по поддержке социальных инициатив.