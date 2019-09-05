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В микрорайоне КМДК появляется всё больше новых игровых комплексов для детей

В микрорайоне КМДК появляется всё больше новых игровых комплексов для детей

Сегодня, 11:53
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Валентина Палкина

В микрорайоне КМДК появляется всё больше новых игровых комплексов для детей. Близится к завершению и строительство спортивной площадки в рамках проекта по поддержке местных инициатив.

На мини-футбольном поле завершается укладка покрытия из искусственной травы, осталось нанести разметку, и здесь уже можно будет и тренироваться, и проводить соревнования. Активно участвовали в благоустройстве и местные школьники, в составе трудовых отрядов, расчищали площадку от веток и мусора после спиливания старых деревьев.

ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«Мы эту территорию расчистили, убрали аварийные тополя, которые находились по периметру, чтобы обеспечить дальнейшую безопасность, была подготовлена основа, несколько слоев, песчаное основание, несколько слоев щебня различной фракции».

Это место в последнее время постепенно преображается. Сначала были установлены игровые комплексы, и совсем скоро завершится реализация проекта "Мы выбираем спорт", который стал победителем ППМИ в этом году.

ЕВГЕНИЯ ПЛЯВЕНИЕКС, ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА КМДК:
«Сейчас только ходили на другую детскую площадку, там тоже все красочно, очень красиво, и здесь каждый год что-то меняется, дети довольны, родители еще больше, потому что раньше гулять действительно было негде, а сейчас такие изменения, дети рады, и мы тоже очень благодарны».

А вот и другая детская площадка - у дома № 28 в переулке Крайнем. Ее обновили в рамках конкурса инициатив местного сообщества «Киров Меняется». Проект назвали «Капитаны двора». Установлены игровой комплекс "Яхта", песочница, качели, лавочки - всё в морском стиле.

ЮЛИЯ КОЛОБОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА КМДК:
«Здесь ребенку здорово, полтора часа может спокойно провести, мы очень довольны, несмотря на то, что здесь много заброшенных домов, в микрорайоне есть места, где можно детям проводить время, где они могут играть, заниматься».

В этом году появилась новая спортивная площадка и в слободе Дымково. Ее обустроили в рамках проекта «Зарядка», который также стал победителем конкурса по поддержке социальных инициатив.

В микрорайоне КМДК появляется всё больше новых игровых комплексов для детей

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