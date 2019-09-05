В Киров приехали специалисты по урбанистике и развитию городской среды из Японии

Из Японии в Киров приехали специалисты по урбанистике и развитию городской среды. Гости обсудят с кировским коллегами возможные стратегии развития малых городов в условиях роста мегаполисов и мирового экономического кризиса.Япония и Россия имеют больше общего, чем кажется на первый взгляд. Обе страны переживают экономические трудности, сокращается численность населения, растут большие города и умирают маленькие поселки. Даже численность населения сопоставима, в России 141 миллион, в Японии 120. Во многом схожи и проблемы стран - рост мегаполисов, таких как Токио и Москва и постепенное угасание жизни в провинции.Визит японских гостей состоялся при помощи Японского центра в Нижнем Новгороде, при поддержке Кировской региональной Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской федерации.Отношения между Россией и Японией могут выйти на принципиально новый экономический и культурный уровень, для этого есть все предпосылки, а главное - неизменно уважительное и доверительное отношение одного народа к другому, вне зависимости от политических реалий.