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В Киров приехали специалисты по урбанистике и развитию городской среды из Японии

В Киров приехали специалисты по урбанистике и развитию городской среды из Японии

Сегодня, 14:47
123
Иван Швецов

Из Японии в Киров приехали специалисты по урбанистике и развитию городской среды. Гости обсудят с кировским коллегами возможные стратегии развития малых городов в условиях роста мегаполисов и мирового экономического кризиса.

Япония и Россия имеют больше общего, чем кажется на первый взгляд. Обе страны переживают экономические трудности, сокращается численность населения, растут большие города и умирают маленькие поселки. Даже численность населения сопоставима, в России 141 миллион, в Японии 120. Во многом схожи и проблемы стран - рост мегаполисов, таких как Токио и Москва и постепенное угасание жизни в провинции.

ТОМОХИРО МАКИНО, БИЗНЕС-ПРОДЮСЕР В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ:
«В Японии я занимаюсь вопросами недвижимости в срезе социума, вопросы, связанные с опустением городов и регионов. И сегодня как раз хочу остановиться на этих вопросах».
 
Визит японских гостей состоялся при помощи Японского центра в Нижнем Новгороде, при поддержке Кировской региональной Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской федерации.

ЮТАКА КУНУГИНА, ДИРЕКТОР ЯПОНСКОГО ЦЕНТРА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ:
«Мы занимаемся развитием отношений между Россией и Японией, согласно стратегии, определенной нашим премьер-министром, Абэ».

Отношения между Россией и Японией могут выйти на принципиально новый экономический и культурный уровень, для этого есть все предпосылки, а главное - неизменно уважительное и доверительное отношение одного народа к другому, вне зависимости от политических реалий.

В Киров приехали специалисты по урбанистике и развитию городской среды из Японии

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