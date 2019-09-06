Общественники - о транспортных проблемах города

В Кирове прошло заседание региональной группы общественного контроля за ремонтом, содержанием дорог и организацией дорожного движения. Обсудили работу нового путепровода и светофоров, а также пробки.После открытия путепровода в Чистые Пруды люди начали высказывать недовольства по поводу того, что пробки в микрорайоне всё же остались. По словам главы управления дорожной и парковой инфраструктуры после анализа движения по путепроводу там были перенастроены светофоры.По работе светофоров вопросы возникают также на пересечении Воровского и Октябрьского проспекта и ещё на некоторых участках города. Евгений Лунев сообщил, что планируется модернизация большинства крупных перекрестков. На совещании был поднят вопрос пробки на пересечении улиц Мопра и Ленина - с недавнего времени там действует новая схема движения. Также обсуждался вопрос качества и безопасности стыков нового дорожного покрытия.Речь шла также о качестве ремонта дорог, проводимого ресурсоснабжающими организациями, после окончания ремонтных работ на инженерных коммуникациях.