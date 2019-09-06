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Общественники - о транспортных проблемах города

Общественники - о транспортных проблемах города

Сегодня, 11:11
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Альбина Самигуллина

В Кирове прошло заседание региональной группы общественного контроля за ремонтом, содержанием дорог и организацией дорожного движения. Обсудили работу нового путепровода и светофоров, а также пробки.

После открытия путепровода в Чистые Пруды люди начали высказывать недовольства по поводу того, что пробки в микрорайоне всё же остались. По словам главы управления дорожной и парковой инфраструктуры после анализа движения по путепроводу там были перенастроены светофоры.

ЕВГЕНИЙ ЛУНЕВ, ДИРЕКТОР МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ":
«Пробок сейчас мы не наблюдаем даже в часы пик. Есть у нас непонимание, почему люди по-старому маршруту пользуются, вся пробка так и осталась, соответственно, на улице Мельничной».
 
По работе светофоров вопросы возникают также на пересечении Воровского и Октябрьского проспекта и ещё на некоторых участках города. Евгений Лунев сообщил, что планируется модернизация большинства крупных перекрестков. На совещании был поднят вопрос пробки на пересечении улиц Мопра и Ленина - с недавнего времени там действует новая схема движения. Также обсуждался вопрос качества и безопасности стыков нового дорожного покрытия.

- Например, некие перекрестки, там, Труда, Степана Халтурина, Ленина - они так и остаются у нас в таком виде, да?
- Нет, будет исправлять подрядная организация те свои недоработки, соответственно, которые есть. На прошлой неделе все съезды были заасфальтированы, какие там замечания?
- Ленина - Степана Халтурина там съезд все равно получается с большим перепадом. Ленина - Степана Халтурина точно.
- Исправим.

Речь шла также о качестве ремонта дорог, проводимого ресурсоснабжающими организациями, после окончания ремонтных работ на инженерных коммуникациях.

Общественники - о транспортных проблемах города

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