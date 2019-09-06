Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" в поселке Мирный Оричевского района

С 2017 года область участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды», который направлен на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения. В этом году в проекте принял участие и поселок Мирный Оричевского района, где были благоустроены общественные и дворовые территории.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Мирнинского городского поселения» была принята администрацией поселения в прошлом году. Проводились организационные мероприятия, составлялись сметы по благоустройству дворовых территорий, утверждались дизайн – проекты. В 2019 году между Правительством области и администрацией Мирнинского городского поселения было подписано соглашение, в рамках которого на реализацию программных мероприятий было выделено более четырех миллионов рублей.На выделенные средства в Мирном 14 дворовых территорий многоквартирных домов получили заасфальтированные тротуары, новые скамейки и урны, уличное освещение. Стоит отметить, что в рамках соглашения обязательно должна быть сформирована общественная комиссия, которая принимает данные работы.Радует сегодня жителей Мирного и благоустроенный сквер с современными архитектурными формами, удобными скамейками на асфальтированной дорожке, декоративным кустарником, с системой видеонаблюдения и освещением. Все это лаконично вписалось в сквере с вековыми соснами. Еще до открытия сквер стал излюбленным местом отдыха.