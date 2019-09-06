Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" в поселке Мирный Оричевского района

С 2017 года область участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды», который направлен на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения. В этом году в проекте принял участие и поселок Мирный Оричевского района, где были благоустроены общественные и дворовые территории.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Мирнинского городского поселения» была принята администрацией поселения в прошлом году. Проводились организационные мероприятия, составлялись сметы по благоустройству дворовых территорий, утверждались дизайн – проекты. В 2019 году между Правительством области и администрацией Мирнинского городского поселения было подписано соглашение, в рамках которого на реализацию программных мероприятий было выделено более четырех миллионов рублей.
ИГОРЬ РЕДЬКИН, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В текущем году на выполнение всех мероприятий по благоустройству дворовых территорий и других пространств в населенных пунктах Кировской области с численностью от 1000 человек и выше выделено 415 миллионов рублей. И уровень финансирования из федерального бюджета согласно нацпроекту и предполагает, примерно на этом же уровне, выделение средств до 2024 года включительно».
На выделенные средства в Мирном 14 дворовых территорий многоквартирных домов получили заасфальтированные тротуары, новые скамейки и урны, уличное освещение. Стоит отметить, что в рамках соглашения обязательно должна быть сформирована общественная комиссия, которая принимает данные работы.
ИРИНА СМЕРДОВА, ГЛАВА МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«В эту комиссию входят общественники-люди, которые не имеют отношения к администрации. Входят туда сотрудники МЧС и ГИБДД. Комиссия у нас прошла, посмотрела все территории, оценили, что все неплохо сделали и акты подписаны».
Радует сегодня жителей Мирного и благоустроенный сквер с современными архитектурными формами, удобными скамейками на асфальтированной дорожке, декоративным кустарником, с системой видеонаблюдения и освещением. Все это лаконично вписалось в сквере с вековыми соснами. Еще до открытия сквер стал излюбленным местом отдыха.