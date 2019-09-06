Прямой эфир
06 сен 19:30 Школу искусств затопило в седьмой раз 09 сен 11:03 В Куменском районе "Лексус" врезался в трактор. 10 сен 11:40 Для юных футболистов мастер-класс провел бывший игрок сборной России Андрей Соломатин 10 сен 17:18 В Кирове проходит региональный музыкальный фестиваль «Земляки. Возвращение на Вятку» 10 сен 11:18 В 9 районах Кировской области ввели режим ЧС. 10 сен 14:29 Кировчанка Юлия Погодина на юниорском Первенстве мира по пауэрлифтингу стала серебряным призером 10 сен 11:57 Житель Кирова занялся "биржевой торговлей" и едва не потерял более миллиона рублей. 09 сен 12:20 На Слободском тракте организовали круговое движение. 09 сен 08:36 В Кировской области подвели предварительные итоги единого дня голосования. 10 сен 11:00 В Кирове нашли двух пропавших без вести 10-летних мальчиков.
20°C
$
64,47
71,53
13 сентября 17:43
13 сен 17:41 Школьников первомайского района проверили на готовность к службе в армии 13 сен 17:39 В Кирове проходит традиционный городской слёт "Юный знаток природы-2019" 13 сен 17:36 В Кирове открылся 10-й форум инициативных граждан "Мы вместе!" 13 сен 14:58 В художественном музее открылась выставка итальянского художника Мауро Гавацци 13 сен 11:19 В Кирове могут восстановить одну из каменных мостовых 19-го века 13 сен 11:16 Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" в поселке Мирный Оричевского района 13 сен 11:13 В Кирове проверили качество ремонта дворов 13 сен 11:11 Общественники - о транспортных проблемах города 12 сен 17:33 В Перекопе завершился последний этап 28 спартакиады для воспитанников детских домов и домов-интернатов 12 сен 15:01 Подготовка к фестивалю единоборств в Уржуме
Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" в поселке Мирный Оричевского района

Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" в поселке Мирный Оричевского района

Сегодня, 11:16
185
Михаил Конышев

С 2017 года область участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды», который направлен на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения. В этом году в проекте принял участие и поселок Мирный Оричевского района, где были благоустроены общественные и дворовые территории.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Мирнинского городского поселения» была принята администрацией поселения в прошлом году. Проводились организационные мероприятия, составлялись сметы по благоустройству дворовых территорий, утверждались дизайн – проекты. В 2019 году между Правительством области и администрацией Мирнинского городского поселения было подписано соглашение, в рамках которого на реализацию программных мероприятий было выделено более четырех миллионов рублей.

ИГОРЬ РЕДЬКИН, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В текущем году на выполнение всех мероприятий по благоустройству дворовых территорий и других пространств в населенных пунктах Кировской области с численностью от 1000 человек и выше выделено 415 миллионов рублей. И уровень финансирования из федерального бюджета согласно нацпроекту и предполагает, примерно на этом же уровне, выделение средств до 2024 года включительно».
 
На выделенные средства в Мирном 14 дворовых территорий многоквартирных домов получили заасфальтированные тротуары, новые скамейки и урны, уличное освещение. Стоит отметить, что в рамках соглашения обязательно должна быть сформирована общественная комиссия, которая принимает данные работы.

ИРИНА СМЕРДОВА, ГЛАВА МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«В эту комиссию входят общественники-люди, которые не имеют отношения к администрации. Входят туда сотрудники МЧС и ГИБДД. Комиссия у нас прошла, посмотрела все территории, оценили, что все неплохо сделали и акты подписаны».

Радует сегодня жителей Мирного и благоустроенный сквер с современными архитектурными формами, удобными скамейками на асфальтированной дорожке, декоративным кустарником, с системой видеонаблюдения и освещением. Все это лаконично вписалось в сквере с вековыми соснами. Еще до открытия сквер стал излюбленным местом отдыха.

Реализация нацпроекта

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама