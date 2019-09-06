В Кирове могут восстановить одну из каменных мостовых 19-го века

На улице Спасской города Кирова на поверхности проезжей части показалась каменная мостовая города Вятки. Как она сохранилась до нашего времени и что с ней будет дальше?
АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Ремонтные работы на улице Спасской позволили сделать интересную находку. Когда был снят верхний слой асфальта - здесь обнаружилась мостовая 19 века».
На поверхность дороги вышли крупный гладкий известняк и булыжники. Они сохранились так хорошо, только потому - что десятилетия были укрыты слоем асфальта. На улице Спасской очень оживленное движение и автомобили в этом месте едут по мостовой, которой почти 130 лет!
В исторической части города появилась еще одна достопримечательность. А вместе с этим и беспокойство общественности за дальнейшую ее судьбу. Стать охраняемым государством памятником истории у вятской мостовой шансов немного - в этом случае здесь нельзя будет вести никакие ремонтные работы проезжей части. На месте, где находится много важных объектов городской инфраструктуры - движение остановить невозможно.
Улица Спасская до революции так же была деловым и административным центром города Вятки. Многое, что здесь происходило, было впервые для нашего города. Например, в 1909 году здесь началась история общественного транспорта в Вятке.
АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Именно по этим булыжникам мостовой на улице Спасской и прошел первый общественный транспорт в городке Вятке. Это был омнибус, он ходил от гостиницы на улице Спасской до железнодорожного вокзала, проезд стоил пять копеек - пятачок. Гимназисты и учащиеся платили по 2 копейки».
Автобус на конной тяге понравился вятчанам - по ходу его движения было оборудовано даже несколько остановок. Из-за округлых булыжников в салоне страшно укачивало и трясло, но это было лучше, чем пешком и дешевле, чем на извозчике.
АНДРЕЙ КРЯЖЕВСКИХ, ДИРЕКТОР НПЦ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Само то место, где мы с вами находимся, где вышел участок старой каменной мостовой, достаточно интересно. Именно здесь был сооружен первый в городе участок каменной мостовой. 1834 год. Около бывшего дома губернатора это Спасская 20, был сооружен участок каменной мостовой, улицу замостили щебнем и гравием».
Документы архива зафиксировали точную дату в вятской истории, когда эти камни оказались частью мостовой это 1892 год. Тогда началось масштабное мощение главных улиц города Вятки.
Вместе со Спасской улицей мостились Казанская и Вознесенская. Одна часть мостовой строилась за счет городской казны — другая за счет владельцев домов на этих улицах. То есть строили, как тогда говорили "всем миром".
АНДРЕЙ КРЯЖЕВСКИХ, ДИРЕКТОР НПЦ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Улицы мостили, как пишут источники камнем известняком, в промежутках укладывался гравий, и так называемый вятский горный песок. И сейчас как мы видим, эта мостовая сохранилась достаточно хорошо!».
К началу 20 века большая часть крупных улиц Вятки была замощена. Это видно из кадров кинохроники 1920-х годов. Демонстранты маршируют по замощенным чистым улицам. То, что мостовые отлично сохранились под слоем современного асфальта — дает надежду, что в будущем одна из мостовых будет восстановлена в первоначальном виде.
МИХАИЛ УС, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На мой взгляд, необходимо ее включать в предмет охраны исторического поселения. Чтобы она входила в него, и соответственно сохранялась. Для этого мы должны установить протяженность этой мостовой. Мы, как орган исполнительной власти, выйдем с предложением к органам местного самоуправления, и будет выработано решение, как мы ее сохраняем. Как определяем ее границы и соответственно, как мы ее вносим в предмет охраны исторического поселения».
Если вятскую мостовую признают предметом охраны исторического поселения регионального значения "Город Киров (Хлынов, Вятка)"- ее нанесут на карты, и мостовую нельзя будет разбирать или подвергать опасности разрушения. Хочется надеяться, что в нашем городе к его юбилею восстановят одну из первых каменных мостовых - на основе сохранившихся, подлинных фрагментов 19 века.