В Кирове могут восстановить одну из каменных мостовых 19-го века

На улице Спасской города Кирова на поверхности проезжей части показалась каменная мостовая города Вятки. Как она сохранилась до нашего времени и что с ней будет дальше?На поверхность дороги вышли крупный гладкий известняк и булыжники. Они сохранились так хорошо, только потому - что десятилетия были укрыты слоем асфальта. На улице Спасской очень оживленное движение и автомобили в этом месте едут по мостовой, которой почти 130 лет!В исторической части города появилась еще одна достопримечательность. А вместе с этим и беспокойство общественности за дальнейшую ее судьбу. Стать охраняемым государством памятником истории у вятской мостовой шансов немного - в этом случае здесь нельзя будет вести никакие ремонтные работы проезжей части. На месте, где находится много важных объектов городской инфраструктуры - движение остановить невозможно.Улица Спасская до революции так же была деловым и административным центром города Вятки. Многое, что здесь происходило, было впервые для нашего города. Например, в 1909 году здесь началась история общественного транспорта в Вятке.Автобус на конной тяге понравился вятчанам - по ходу его движения было оборудовано даже несколько остановок. Из-за округлых булыжников в салоне страшно укачивало и трясло, но это было лучше, чем пешком и дешевле, чем на извозчике.Документы архива зафиксировали точную дату в вятской истории, когда эти камни оказались частью мостовой это 1892 год. Тогда началось масштабное мощение главных улиц города Вятки.Вместе со Спасской улицей мостились Казанская и Вознесенская. Одна часть мостовой строилась за счет городской казны — другая за счет владельцев домов на этих улицах. То есть строили, как тогда говорили "всем миром".К началу 20 века большая часть крупных улиц Вятки была замощена. Это видно из кадров кинохроники 1920-х годов. Демонстранты маршируют по замощенным чистым улицам. То, что мостовые отлично сохранились под слоем современного асфальта — дает надежду, что в будущем одна из мостовых будет восстановлена в первоначальном виде.Если вятскую мостовую признают предметом охраны исторического поселения регионального значения "Город Киров (Хлынов, Вятка)"- ее нанесут на карты, и мостовую нельзя будет разбирать или подвергать опасности разрушения. Хочется надеяться, что в нашем городе к его юбилею восстановят одну из первых каменных мостовых - на основе сохранившихся, подлинных фрагментов 19 века.