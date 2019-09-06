В Кирове открылся 10-й форум инициативных граждан "Мы вместе!". Его участники обсуждают перспективы развития общественного самоуправления и добрососедства.Свои идеи и социальные проекты представляли делегации 10 регионов России, а также Республики Беларусь, Германии, Литвы и Польши. Два года назад было подписано соглашение о сотрудничестве Ленинских районов двух городов - Кирова и Перми.Открывал форум ансамбль "Слобода", который стал победителем международного фестиваля в Литве. И в этом году коллектив снова будет представлять народное творчество в прибалтийской республике. Кировчане уже давно сотрудничают с общественниками этой страны, и вновь будут обсуждать схожие проблемы.На форуме шла речь о перспективах развития местных сообществ, взаимодействии с властью и партнерами, особой роли экспертов при реализации проектов.Добавим, что форум инициативных граждан «Мы вместе!» проходит в рамках проекта Фонда поддержки общественных инициатив местного сообщества «Вятская соборность».