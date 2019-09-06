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В Кирове открылся 10-й форум инициативных граждан "Мы вместе!"

В Кирове открылся 10-й форум инициативных граждан "Мы вместе!"

Сегодня, 17:36
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Валентина Палкина

В Кирове открылся 10-й форум инициативных граждан "Мы вместе!". Его участники обсуждают перспективы развития общественного самоуправления и добрососедства.

Свои идеи и социальные проекты представляли делегации 10 регионов России, а также Республики Беларусь, Германии, Литвы и Польши. Два года назад было подписано соглашение о сотрудничестве Ленинских районов двух городов - Кирова и Перми.

АЛЕКСАНДР КОЗЕНКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ:
«Хотели бы поделиться и взять тот опыт, я знаю, что в Кирове тоже очень интересная практика работы с ТОСами, есть много интересных направлений по линии общественных организаций, мы за живое сотрудничество и за то, чтобы наш опыт тоже помог бы кому-то другому».

Открывал форум ансамбль "Слобода", который стал победителем международного фестиваля в Литве. И в этом году коллектив снова будет представлять народное творчество в прибалтийской республике. Кировчане уже давно сотрудничают с общественниками этой страны, и вновь будут обсуждать схожие проблемы.

ИРЕНА ЛЕЛЮГЕНЕ, ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОБРОСОСЕДСКИХ ОБЩИННЫХ ЦЕНТРОВ (КАУНАС, ЛИТВА):
«Работают в ТОСах женщины пожилые, так и в Ванкувере я видела было, так и в Берлине, это проложение мостов между поколениями для улучшения отношений молодых и пожилых людей, и подключение к общему делу обоих поколений, это проблема номер один».

На форуме шла речь о перспективах развития местных сообществ, взаимодействии с властью и партнерами, особой роли экспертов при реализации проектов.

СЕРГЕЙ ТЕТЕРСКИЙ, ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ДИРЕКТОР АНО ДИМСИ (МОСКВА):
«Чаще всего, когда мы говорим об экспертизе, это уже на этапе оценки, когда все готово, это такая отстраненная экспертиза, человек ставит оценки и потом ему все равно, что там происходит, это не очень корректно, если мы заинтересованы, чтобы все было здорово, нужно, чтобы эксперт в качестве наставника, проводника помогал реализовывать то, что он оценил по высшему баллу».

Добавим, что форум инициативных граждан «Мы вместе!» проходит в рамках проекта Фонда поддержки общественных инициатив местного сообщества «Вятская соборность».

В Кирове открылся 10-й форум инициативных граждан

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