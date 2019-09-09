Школьников первомайского района проверили на готовность к службе в армии

В Первомайском районе Кирова проходит спартакиада допризывной молодежи. В первый день школьники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки.Три выстрела пробных, и пять - в зачет. Команде 20-й школы выпало открывать этот этап состязаний. Ребята считают, что могли бы набрать больше очков, если бы практиковались чаще. Но несмотря ни на что, старшеклассники надеются взять реванш в следующих стартах.Не очень доволен своим результатом и Азизбек Сайитов, говорит, накануне на тренировке отстрелялся гораздо лучше. Но воспитанное в спортсмене стремление к победе не позволяет отступать на полпути.Районный этап спартакиады допризывной молодежи выявит победителей, как в личном, так и в командном зачете. И самые лучшие в составе сборной будут представлять Первомайский район на областных соревнованиях.