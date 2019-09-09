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Школьников первомайского района проверили на готовность к службе в армии

Школьников первомайского района проверили на готовность к службе в армии

Вчера, 17:41
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Валентина Палкина

В Первомайском районе Кирова проходит спартакиада допризывной молодежи. В первый день школьники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки.

Три выстрела пробных, и пять - в зачет. Команде 20-й школы выпало открывать этот этап состязаний. Ребята считают, что могли бы набрать больше очков, если бы практиковались чаще. Но несмотря ни на что, старшеклассники надеются взять реванш в следующих стартах.

АРТЕМ ШУБИН, УЧАСТНИК СПАРТАКИАДЫ:
«Завтра будет интересно, физподготовка - подтягивание, бег на три километра, военизированная эстафета, я думаю, мы выиграем, и подтянемся много раз, и пробежим быстрее всех».

Не очень доволен своим результатом и Азизбек Сайитов, говорит, накануне на тренировке отстрелялся гораздо лучше. Но воспитанное в спортсмене стремление к победе не позволяет отступать на полпути.

АЗИЗБЕК САЙИТОВ, УЧАСТНИК СПАРТАКИАДЫ:
«В легкой атлетике я занимаюсь прыжками в длину и спринтом, в области занимал призовые места, выезжал на всероссийские соревнования».

Районный этап спартакиады допризывной молодежи выявит победителей, как в личном, так и в командном зачете. И самые лучшие в составе сборной будут представлять Первомайский район на областных соревнованиях.

Школьников первомайского района проверили на готовность к службе в армии

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