В правительстве обсудили проблемы реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"

В Кировской области продолжается реализация проекта "Формирование комфортной городской среды". В муниципалитетах региона ведутся работы по благоустройству дворов и общественных территорий. О ходе выполнения программы местные чиновники отчитались перед губернаторам.В зале заседаний - областные и городские чиновники, которые, так или иначе, отвечают за реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды". Работы по благоустройству в регионе сейчас в самом разгаре.Одним из проблемных городов оказался Котельнич. Там до сих пор не заключен контракт на создание велосипедно-роликовой трассы.И до сих пор работы находятся на стадии аукциона. Вопрос у губернатора возник и к шести дворовым территориям в Кирове, благоустройство которых должно было завершиться еще в прошлом году.Чиновники отвечают: порой непросто бывает договориться и с самими жителями - поскольку готовый результат работ хоть немного, но отличается от того, что был в проекте. На дополнительные разъяснения также необходимо время.Губернатор дал указание завершить все работы по благоустройству дворов и общественных территорий не позднее 20 октября, а в Котельниче - заключить все необходимые контракты до 20 сентября.