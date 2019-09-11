В правительстве обсудили проблемы реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"

В Кировской области продолжается реализация проекта "Формирование комфортной городской среды". В муниципалитетах региона ведутся работы по благоустройству дворов и общественных территорий. О ходе выполнения программы местные чиновники отчитались перед губернаторам.
В зале заседаний - областные и городские чиновники, которые, так или иначе, отвечают за реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды". Работы по благоустройству в регионе сейчас в самом разгаре.
ИГОРЬ РЕДЬКИН, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На реализацию регионального проекта из федерального бюджета выделено субсидий в размере 415 миллионов рублей. Софинансироване из областного бюджета составляет 4,2 миллиона рублей, планируется благоустроить 149 дворовых территорий и 123 общественных пространства».
Одним из проблемных городов оказался Котельнич. Там до сих пор не заключен контракт на создание велосипедно-роликовой трассы.
АНДРЕЙ ЛЫКОВ, ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОТЕЛЬНИЧ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»:
«С первого раза экспертизу не прошли, потому что мы планировали сделать, все-таки, так как там будут ездить велосипедисты и роллеры, слой асфальта предусмотрели 5 сантиметров, а с нас экспертиза потребовала 7 с половиной, пришлось переделывать проект».
И до сих пор работы находятся на стадии аукциона. Вопрос у губернатора возник и к шести дворовым территориям в Кирове, благоустройство которых должно было завершиться еще в прошлом году.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Дворы. Это выход из газонов, это подъезды, это простейшие работы. В чем причина?
- В подрядчиках.
- Меняйте подрядчиков. Составляйте список тех, кто будет работать здесь, ограничивайте, применяйте квалификационные методы.
Чиновники отвечают: порой непросто бывает договориться и с самими жителями - поскольку готовый результат работ хоть немного, но отличается от того, что был в проекте. На дополнительные разъяснения также необходимо время.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВ":
«Все работы сделаны. Все дворы приняты гражданами. Вся документация, кроме двух объектов, сдана сегодня документация в окончательном виде будет сдана в министерство».
Губернатор дал указание завершить все работы по благоустройству дворов и общественных территорий не позднее 20 октября, а в Котельниче - заключить все необходимые контракты до 20 сентября.