Владимир Быков принял участие в Ассоциации законодателей ПФО

Председатель Законодательного Собрания Кировской области принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов регионов Приволжского федерального округа, которое проходило на днях в Нижнем Новгороде.В актуальную повестку Ассоциации законодателей вошли вопросы по развитию водного пассажирского транспорта на примере Нижегородской области. Члены Ассоциации испытали судно на подводных крыльях «Валдай 45Р». Оно было разработано и спущено на воду в Нижегородской области в августе этого года. Парламентарии посетили судостроительный завод «Красное Сормово», где увидели процесс строительства круизного пассажирского судна. Кроме того, руководители кировского и мордовского парламентов подписали соглашение о сотрудничестве.Особое место в заседании Ассоциации было отведено нашему региону. Председатель кировского Законодательного Собрания Владимир Быков выступил с докладом о состоянии и модернизации коммунальной инфраструктуры сельских территорий. На текущий момент коммунальные сети многих сельских территорий нашего региона находятся в ненадлежащем состоянии. Более 47% тепловых и паровых сетей, 34% водопроводных сетей, 68% сетей канализационных систем полностью изношены, и нуждаются в немедленной замене. В ряде муниципальных образований ситуация еще сложнее, Владимир Быков сообщил коллегам, что решению коммунальных проблем в муниципалитетах может способствовать заключение концессионных соглашений.Как отметил Владимир Быков на заседании Ассоциации, инвестиционная привлекательность небольших и отдаленных сельских поселений мала. Поэтому требуется предусмотреть меры поддержки или стимулирования для концессионеров. Чтобы реализовать представленные идеи, потребуется внести изменения в Налоговый кодекс РФ. По решению Ассоциации законодателей ПФО Правительству России будет предложено рассмотреть такую возможность.