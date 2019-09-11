Прямой эфир
13 сен 17:43 Кировчане вернулись из вело-путешествия по горному Алтаю 13 сен 11:19 В Кирове могут восстановить одну из каменных мостовых 19-го века 11 сен 17:26 Кировские борцы начали сезон с Чемпионата области среди взрослых 11 сен 17:21 В Уржумском районе готовятся к новоселью жители села Буйского 12 сен 14:52 Кировчанин стал призером первенства мира среди юниоров по рукопашному бою 12 сен 14:57 В Лянгасово продолжаются работы по благоустройству стадиона 12 сен 10:57 В Кирове отметили Всероссийский день трезвости 11 сен 14:37 Художники из России и Италии приехали на традиционный Васнецовский пленэр 12 сен 15:01 Подготовка к фестивалю единоборств в Уржуме 11 сен 17:21 В Белой Холунице прошло масштабное антитеррористическое тактико-специальное учение «Шторм-2019»
9°C
$
63,83
70,67
16 сентября 16:24
16 сен 15:01 Кировские борцы завоевали шесть медалей на всероссийском турнире в Санкт-Петербурге 16 сен 14:56 Жители одного из домов в центре Кирова месяц живут без канализации 16 сен 11:10 В Кировском драмтеатре открыли мемориальную доску худруку Евгению Степанцеву 16 сен 11:08 Владимир Быков принял участие в Ассоциации законодателей ПФО 16 сен 11:04 В правительстве обсудили проблемы реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" 16 сен 09:28 Победой открыла новый сезон юниорская команда «Олимпия». 16 сен 09:27 Котельничане блеснули мастерством на чемпионате мира по полиатлону. 16 сен 09:25 Кировские рукопашники выступят на Кубке мира. 13 сен 17:43 Кировчане вернулись из вело-путешествия по горному Алтаю 13 сен 17:41 Школьников первомайского района проверили на готовность к службе в армии
Владимир Быков принял участие в Ассоциации законодателей ПФО

Владимир Быков принял участие в Ассоциации законодателей ПФО

Сегодня, 11:08
148
Иван Швецов

Председатель Законодательного Собрания Кировской области принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов регионов Приволжского федерального округа, которое проходило на днях в Нижнем Новгороде.

В актуальную повестку Ассоциации законодателей вошли вопросы по развитию водного пассажирского транспорта на примере Нижегородской области. Члены Ассоциации испытали судно на подводных крыльях «Валдай 45Р». Оно было разработано и спущено на воду в Нижегородской области в августе этого года. Парламентарии посетили судостроительный завод «Красное Сормово», где увидели процесс строительства круизного пассажирского судна. Кроме того, руководители кировского и мордовского парламентов подписали соглашение о сотрудничестве.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодняшние вопросы, которые рассматривались на Ассоциации, напрямую касаются и Кировской области. Первый вопрос - это воспитание подрастающего поколения. Те программы, которые сегодня существуют в ПФО, также работают и у нас. Обсуждение помогло нам понять, что мы в какой-то степени не доделываем, чтобы учесть это в своей работе».

Особое место в заседании Ассоциации было отведено нашему региону. Председатель кировского Законодательного Собрания Владимир Быков выступил с докладом о состоянии и модернизации коммунальной инфраструктуры сельских территорий. На текущий момент коммунальные сети многих сельских территорий нашего региона находятся в ненадлежащем состоянии. Более 47% тепловых и паровых сетей, 34% водопроводных сетей, 68% сетей канализационных систем полностью изношены, и нуждаются в немедленной замене. В ряде муниципальных образований ситуация еще сложнее, Владимир Быков сообщил коллегам, что решению коммунальных проблем в муниципалитетах может способствовать заключение концессионных соглашений.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Что касается второго вопроса - это развитие водного транспорта, у нас есть 2 завода, которые производят суда. И для нас важно, чтобы мы участвовали в этой программе. Но надо на это смотреть шире. Это углубление русла наших рек. Обмеление Волги, Камы и Вятки - общая проблема. И вопрос, с которым выступал я, про инфраструктуру коммунального хозяйства сельских поселений. Это очень важно. И то, что законодатели выслушали, поступили предложения. Я думаю, мы в дальнейшем будем продолжать работу над этим вопросом».

Как отметил Владимир Быков на заседании Ассоциации, инвестиционная привлекательность небольших и отдаленных сельских поселений мала. Поэтому требуется предусмотреть меры поддержки или стимулирования для концессионеров. Чтобы реализовать представленные идеи, потребуется внести изменения в Налоговый кодекс РФ. По решению Ассоциации законодателей ПФО Правительству России будет предложено рассмотреть такую возможность.

Владимир Быков принял участие в Ассоциации законодателей ПФО

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама