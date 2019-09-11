В Кирове подвели итоги конкурса "цветущий город". В нем принимали участие школы города. Какие школьные дворы оказались самыми благоустроенными?Это под силу только большой и дружной команде. Над созданием школьного цветочного сада трудились и учителя, и родители, малыши, и старшеклассники. Елизавета Черемухина говорит, что силой никто никого не заставлял заниматься посадками цветов. Уютный двор - это общее желание и детей, и взрослых.Георгины, флоксы и другие цветы. Двор 31-й школы радует учеников и родителей яркими красками. В этом году образовательное учреждение стало победителем конкурса "цветущий город". Его организовал департамент образования Кирова. Такого результата удалось достичь не сразу, говорят учителя. Благоустраивать территорию начали еще семь лет назад.Сейчас, в школьном саду проходят внеклассные занятия и проводятся праздники. А это еще один победитель конкурса "цветущий город". Во дворе 37-й школы в этом году было высажено около трех тысяч цветов, а ученики боролись за право оформить клумбы перед входом в образовательное учреждение.Добавим, среди победителей и школа номер 56-ть. В городском департаменте образования отмечают, что за последние годы преобразились территории почти всех школ областного центра.