В Кирове подвели итоги конкурса "цветущий город". В нем принимали участие школы города. Какие школьные дворы оказались самыми благоустроенными?
Это под силу только большой и дружной команде. Над созданием школьного цветочного сада трудились и учителя, и родители, малыши, и старшеклассники. Елизавета Черемухина говорит, что силой никто никого не заставлял заниматься посадками цветов. Уютный двор - это общее желание и детей, и взрослых.
ЕЛИЗАВЕТА ЧЕРЕМУХИНА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ № 31:
«Помогали школе. У нас ребята все откликающиеся. Все были только рады помочь.
Каждый класс помогал школе. Сажали цветы».
Георгины, флоксы и другие цветы. Двор 31-й школы радует учеников и родителей яркими красками. В этом году образовательное учреждение стало победителем конкурса "цветущий город". Его организовал департамент образования Кирова. Такого результата удалось достичь не сразу, говорят учителя. Благоустраивать территорию начали еще семь лет назад.
ОКСАНА РУСАКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ № 31:
«В 2012-м году мы возродили наш школьный сад. Вырубили старые тополя. Посадили яблони. Они у нас с той стороны. Яблони, вишни, сливы. Так же у нас очень много растений».
Сейчас, в школьном саду проходят внеклассные занятия и проводятся праздники. А это еще один победитель конкурса "цветущий город". Во дворе 37-й школы в этом году было высажено около трех тысяч цветов, а ученики боролись за право оформить клумбы перед входом в образовательное учреждение.
ЛАРИСА ШУЛЬГИНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 37:
«Дети участвуют в конкурсе "клумба класса" и затем победитель как раз и внедряет свою идею, уже не на бумаге, а вживую».
Добавим, среди победителей и школа номер 56-ть. В городском департаменте образования отмечают, что за последние годы преобразились территории почти всех школ областного центра.