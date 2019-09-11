Прямой эфир
13 сен 17:43 Кировчане вернулись из вело-путешествия по горному Алтаю 13 сен 11:19 В Кирове могут восстановить одну из каменных мостовых 19-го века 11 сен 17:26 Кировские борцы начали сезон с Чемпионата области среди взрослых 11 сен 17:21 В Уржумском районе готовятся к новоселью жители села Буйского 12 сен 10:57 В Кирове отметили Всероссийский день трезвости 12 сен 14:52 Кировчанин стал призером первенства мира среди юниоров по рукопашному бою 13 сен 17:39 В Кирове проходит традиционный городской слёт "Юный знаток природы-2019" 12 сен 14:57 В Лянгасово продолжаются работы по благоустройству стадиона 13 сен 11:11 Общественники - о транспортных проблемах города 13 сен 14:58 В художественном музее открылась выставка итальянского художника Мауро Гавацци
11°C
$
63,83
70,67
17 сентября 13:11
17 сен 11:10 Участники Васнецовского пленэра вышли на улицы города Кирова 17 сен 10:57 Поселок Безбожник проверили на готовность к отопительному сезону 16 сен 17:36 Немецкий блогер Кристиан Тифферт, путешествующий в инвалидной коляске, приехал в Киров 16 сен 17:33 На улицах Кирова появился автобус с элементами крестьянской домовой росписи 16 сен 17:26 В Кирове подвели итоги конкурса "цветущий город" 16 сен 15:01 Кировские борцы завоевали шесть медалей на всероссийском турнире в Санкт-Петербурге 16 сен 14:56 Жители одного из домов в центре Кирова месяц живут без канализации 16 сен 11:10 В Кировском драмтеатре открыли мемориальную доску худруку Евгению Степанцеву 16 сен 11:08 Владимир Быков принял участие в Ассоциации законодателей ПФО 16 сен 11:04 В правительстве обсудили проблемы реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"
В Кирове подвели итоги конкурса "цветущий город"

В Кирове подвели итоги конкурса "цветущий город"

Вчера, 17:26
288
Артем Макаров

В Кирове подвели итоги конкурса "цветущий город". В нем принимали участие школы города. Какие школьные дворы оказались самыми благоустроенными?

Это под силу только большой и дружной команде. Над созданием школьного цветочного сада трудились и учителя, и родители, малыши, и старшеклассники. Елизавета Черемухина говорит, что силой никто никого не заставлял заниматься посадками цветов. Уютный двор - это общее желание и детей, и взрослых.

ЕЛИЗАВЕТА ЧЕРЕМУХИНА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ № 31:
«Помогали школе. У нас ребята все откликающиеся. Все были только рады помочь.
Каждый класс помогал школе. Сажали цветы».

Георгины, флоксы и другие цветы. Двор 31-й школы радует учеников и родителей яркими красками. В этом году образовательное учреждение стало победителем конкурса "цветущий город". Его организовал департамент образования Кирова. Такого результата удалось достичь не сразу, говорят учителя. Благоустраивать территорию начали еще семь лет назад.

ОКСАНА РУСАКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ № 31:
«В 2012-м году мы возродили наш школьный сад. Вырубили старые тополя. Посадили яблони. Они у нас с той стороны. Яблони, вишни, сливы. Так же у нас очень много растений».

Сейчас, в школьном саду проходят внеклассные занятия и проводятся праздники. А это еще один победитель конкурса "цветущий город". Во дворе 37-й школы в этом году было высажено около трех тысяч цветов, а ученики боролись за право оформить клумбы перед входом в образовательное учреждение.

ЛАРИСА ШУЛЬГИНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 37:
«Дети участвуют в конкурсе "клумба класса" и затем победитель как раз и внедряет свою идею, уже не на бумаге, а вживую».

Добавим, среди победителей и школа номер 56-ть. В городском департаменте образования отмечают, что за последние годы преобразились территории почти всех школ областного центра.

В Кирове подвели итоги конкурса

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама