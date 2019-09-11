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На улицах Кирова появился автобус с элементами крестьянской домовой росписи

На улицах Кирова появился автобус с элементами крестьянской домовой росписи

Вчера, 17:33
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Валентина Палкина

На улицах Кирова появился автобус с элементами крестьянской домовой росписи. Накануне в честь этого события на улице Спасской кировчане и гости города смогли познакомиться с этим старинным промыслом.

Запуск передвижного арт-объекта прошел в рамках реализации проекта, получившего в этом году президентский грант. Тематический автобус будет курсировать по 21-му маршруту в течение трех месяцев. Кировчане смогут погрузиться в атмосферу XIX века и узнать интересные факты о крестьянской домовой росписи. Участники проекта готовят и другие мероприятия.

МАРИЯ РУСИНОВА, УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА:
«Можно будет проехать в нем и послушать русские и казачьи песни, можно участвовать в конкурсах, викторинах в автобусе, получать призы, сувениры с крестьянской домовой росписью, будет праздник на конечной остановке этого автобуса - в Порошино и у Ипподрома».

В день запуска автобуса на улице Спасской у краеведческого музея все желающие смогли принять участие в арт-акции «Вятская роспись - любовь моя». Была представлена коллекция филёнок историко-краеведческого клуба «Мир» с изображениями персонажей домовой росписи -  птиц, львов и людей.

ЕКАТЕРИНА КОНДРАТЬЕВА, УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА:
«Крестьяне, когда рисовали этих львов, они их даже никогда не видели, рисовали, как себе представляли, поэтому они очень интересные, зачастую несуразные, смешные, есть даже с человеческим лицом и с усиками, очень интересная роспись, самобытная, уютная, домашняя».

Гостям праздника также предлагали сыграть в домино и сложить кубики с элементами росписи. И здесь же мадам Тюлюлю со старинной филёнки "оживала" и прогуливалась вместе с другим героем народного творчества. Напомним, что в рамках проекта «Народная домовая роспись. Возвращение», также было оформлено одно из зданий в центре города.

На улицах Кирова появился автобус с элементами крестьянской домовой росписи

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