На улицах Кирова появился автобус с элементами крестьянской домовой росписи. Накануне в честь этого события на улице Спасской кировчане и гости города смогли познакомиться с этим старинным промыслом.Запуск передвижного арт-объекта прошел в рамках реализации проекта, получившего в этом году президентский грант. Тематический автобус будет курсировать по 21-му маршруту в течение трех месяцев. Кировчане смогут погрузиться в атмосферу XIX века и узнать интересные факты о крестьянской домовой росписи. Участники проекта готовят и другие мероприятия.В день запуска автобуса на улице Спасской у краеведческого музея все желающие смогли принять участие в арт-акции «Вятская роспись - любовь моя». Была представлена коллекция филёнок историко-краеведческого клуба «Мир» с изображениями персонажей домовой росписи - птиц, львов и людей.Гостям праздника также предлагали сыграть в домино и сложить кубики с элементами росписи. И здесь же мадам Тюлюлю со старинной филёнки "оживала" и прогуливалась вместе с другим героем народного творчества. Напомним, что в рамках проекта «Народная домовая роспись. Возвращение», также было оформлено одно из зданий в центре города.