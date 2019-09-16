Прямой эфир
13 сен 17:43 Кировчане вернулись из вело-путешествия по горному Алтаю 13 сен 11:19 В Кирове могут восстановить одну из каменных мостовых 19-го века 13 сен 17:39 В Кирове проходит традиционный городской слёт "Юный знаток природы-2019" 12 сен 14:52 Кировчанин стал призером первенства мира среди юниоров по рукопашному бою 12 сен 14:57 В Лянгасово продолжаются работы по благоустройству стадиона 13 сен 11:11 Общественники - о транспортных проблемах города 13 сен 14:58 В художественном музее открылась выставка итальянского художника Мауро Гавацци 13 сен 17:36 В Кирове открылся 10-й форум инициативных граждан "Мы вместе!" 17 сен 14:47 Кировские байкеры закрыли мотосезон 13 сен 17:41 Школьников первомайского района проверили на готовность к службе в армии
10°C
$
64,22
70,94
19 сентября 13:12
19 сен 11:21 В спортивной школе № 1 города Кирова разгорелся конфликт 19 сен 11:16 В Первомайском суде продолжается судебный процесс по делу бизнесмена Яфаркина 19 сен 11:13 В Кирове выявили крупный канал сбыта нелегально ввезенных косметологических препаратов 19 сен 11:10 Ремонт теплосетей затянулся, кировчане месяцами живут без горячей воды 19 сен 10:08 МХК «Олимпия» начала сезон с неудачи. 18 сен 17:25 На дорогах областного центра появляются новые дорожные знаки 18 сен 17:21 Завершены работы по укреплению прибрежной части поселка Перекоп 18 сен 17:20 Конечная остановка автобусов - Северная Больница находится в ужасном состоянии 18 сен 15:04 В Кирове проходит всероссийский театральный фестиваль "Вятка - город детства" 18 сен 13:58 Молодёжная команда «Олимпия» сегодня проводит стартовый матч первенства НМХЛ.
Немецкий блогер Кристиан Тифферт, путешествующий в инвалидной коляске, приехал в Киров

Немецкий блогер Кристиан Тифферт, путешествующий в инвалидной коляске, приехал в Киров

16 сентября 2019 17:36
607
Юлия Шалаева

Семь тысяч километров в инвалидном кресле. Немецкий блогер Кристиан Тифферт в очередной раз отправился путешествовать по России. В его маршрут попал и город Киров.

С виду обычный фургон, но если вглядеться, то понятно, что это машина для путешествий. На карте точки-города, а по дороге едет человечек на инвалидном кресле. Это никто иной, как Кристиан Тифферт - человек, для которого не существует препятствий и границ.

Под опекой команды ассистентов Кристиан путешествует по России. Его цель познакомиться с интересными проектами, направленными на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. В Кирове необычный путешественник посетил Центр "Дорогою добра". Кристиан узнал, что здесь помогают детям с особенностями развития. Встреча с воспитанниками центра началась с приветствия на русском.

КРИСТИАН ТИФФЕРТ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:
«Меня зовут Кристиан. Я живу в Ростоке. Переводить не нужно я думаю».

История Кристиана как сценарий к кинофильму - он попал в трудную жизненную ситуацию, но не сдался. И сейчас своим примером вдохновляет других.

КРИСТИАН ТИФФЕРТ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:
«Семь лет тому назад со мной произошел тяжелый несчастный случай и после этого я оказался в инвалидной коляске. Но мне очень захотелось путешествовать».

Кристиан нашел способ передвигаться на большие расстояния. Специально для него было сделано инвалидное кресло с электроприводом. Оно не просто ездит вперед и назад, но и помогает подняться. Кристиан управляет им с помощью джойстика, который находится во рту.

- Можете поближе подъехать?

На встречу с немецким путешественником пригласили кировских инвалидов-колясочников. Кристиан поделился с ними своим опытом путешествий и рассказал, как он относится к своему нынешнему состоянию.

- Я сам лично свой несчастный случай вижу, как второе рождение.

Обо всех своих путешествиях Кристиан Тифферт пишет в личном блоге, помогая людям менять представление об инвалидности. Путешествие блогера продлится почти месяц - впереди у Кристиана еще 13 российских городов.

Немецкий блогер Кристиан Тифферт, путешествующий в инвалидной коляске, приехал в Киров

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама