Немецкий блогер Кристиан Тифферт, путешествующий в инвалидной коляске, приехал в Киров

Семь тысяч километров в инвалидном кресле. Немецкий блогер Кристиан Тифферт в очередной раз отправился путешествовать по России. В его маршрут попал и город Киров.С виду обычный фургон, но если вглядеться, то понятно, что это машина для путешествий. На карте точки-города, а по дороге едет человечек на инвалидном кресле. Это никто иной, как Кристиан Тифферт - человек, для которого не существует препятствий и границ.Под опекой команды ассистентов Кристиан путешествует по России. Его цель познакомиться с интересными проектами, направленными на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. В Кирове необычный путешественник посетил Центр "Дорогою добра". Кристиан узнал, что здесь помогают детям с особенностями развития. Встреча с воспитанниками центра началась с приветствия на русском.История Кристиана как сценарий к кинофильму - он попал в трудную жизненную ситуацию, но не сдался. И сейчас своим примером вдохновляет других.Кристиан нашел способ передвигаться на большие расстояния. Специально для него было сделано инвалидное кресло с электроприводом. Оно не просто ездит вперед и назад, но и помогает подняться. Кристиан управляет им с помощью джойстика, который находится во рту.На встречу с немецким путешественником пригласили кировских инвалидов-колясочников. Кристиан поделился с ними своим опытом путешествий и рассказал, как он относится к своему нынешнему состоянию.Обо всех своих путешествиях Кристиан Тифферт пишет в личном блоге, помогая людям менять представление об инвалидности. Путешествие блогера продлится почти месяц - впереди у Кристиана еще 13 российских городов.