Кировские байкеры закрыли мотосезон. Праздник прошел под рок-мелодии и рёв двигателей. На каких байках ездят кировчане и что притягательного в байк-культуре?
Сотни байков на одной площадке. Такое бывает только два раза в год - на открытии и закрытии мотосезона. В Кирове его закрывают на неделю раньше, чем, например, в Москве - так уж распорядилась погода.
АНАТОЛИЙ ЧИКИШЕВ, ОРГАНИЗАТОР МОТОДВИЖЕНИЯ В КИРОВЕ:
«Хвастаемся, делимся впечатлениями, кто, где был за лето. Лето было не очень в Кирове - все пытались куда-то выбраться».
Байкерское движение зародилось в 1950-х годах в США откуда проникло в Европу и Россию. Байкеры — не просто любители и поклонники мотоциклов - "железный конь" для них образ жизни.
А сами они - вечно молодые, в кожаных косухах и жилетках.
ВИКТОР, БАЙКЕР:
- А борода нынче в моде у байкеров?
- Нет, я просто ленивый, мне лень бриться.
ГАЛЯ ГЛЮК, БАЙКЕР:
«Байк-тусовка – это, прежде всего, братство. Они идут на помощь друг другу, не важно спорт-байки или чоперисты - они в одной упряжке».
Мотобайки условно можно разделить на три категории: классика, спорт-байки и чопперы. Последние ценятся за возможность легко и вальяжно кататься, наблюдая окрестности и показывая себя. Стилистика чопперов неизменна с 50-х годов. Они отличаются низкооборотистыми двигателями и обилием блестящих хромированных деталей.
- Ваш?
- Мой.
- Рассказывайте.
- 83 лошади, 120 крутящего момента на полторы тысячи оборотов - зверь.
Чопперы без сомнения выделяются на дороге. Впрочем, благородный экстерьер диктует свои правила поведения - их хозяева обычно никуда не спешат, хотя "движок" вполне позволяет развить скорость.
БЕР, БАЙКЕР:
- Если совсем идиот, можно и в 200 уехать. Он идет 110 спокойно на полутора тысячах оборотах. Больше не надо, по нашим то дорогам.
- То есть вы за спокойную езду и за безопасность?
- Да, я езжу как старпёр.
Они не могут долго стоять на месте - их жизнь это постоянное движение. Под занавес мотосезона сотни кировских байкеров выезжают на городские проспекты.
Под рёв двигателей "байк-волна" несется в общем потоке, оставляя после себя шлейф свободы. И пока еще теплый осенний ветер обдувает их байки, как бы прощаясь до следующего, весеннего сезона.