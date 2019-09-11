Кировские байкеры закрыли мотосезон. Праздник прошел под рок-мелодии и рёв двигателей. На каких байках ездят кировчане и что притягательного в байк-культуре?Сотни байков на одной площадке. Такое бывает только два раза в год - на открытии и закрытии мотосезона. В Кирове его закрывают на неделю раньше, чем, например, в Москве - так уж распорядилась погода.Байкерское движение зародилось в 1950-х годах в США откуда проникло в Европу и Россию. Байкеры — не просто любители и поклонники мотоциклов - "железный конь" для них образ жизни.А сами они - вечно молодые, в кожаных косухах и жилетках.Мотобайки условно можно разделить на три категории: классика, спорт-байки и чопперы. Последние ценятся за возможность легко и вальяжно кататься, наблюдая окрестности и показывая себя. Стилистика чопперов неизменна с 50-х годов. Они отличаются низкооборотистыми двигателями и обилием блестящих хромированных деталей.Чопперы без сомнения выделяются на дороге. Впрочем, благородный экстерьер диктует свои правила поведения - их хозяева обычно никуда не спешат, хотя "движок" вполне позволяет развить скорость.Они не могут долго стоять на месте - их жизнь это постоянное движение. Под занавес мотосезона сотни кировских байкеров выезжают на городские проспекты.Под рёв двигателей "байк-волна" несется в общем потоке, оставляя после себя шлейф свободы. И пока еще теплый осенний ветер обдувает их байки, как бы прощаясь до следующего, весеннего сезона.