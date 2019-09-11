Прямой эфир
13 сен 17:43 Кировчане вернулись из вело-путешествия по горному Алтаю 13 сен 11:19 В Кирове могут восстановить одну из каменных мостовых 19-го века 11 сен 17:26 Кировские борцы начали сезон с Чемпионата области среди взрослых 11 сен 17:21 В Уржумском районе готовятся к новоселью жители села Буйского 13 сен 17:39 В Кирове проходит традиционный городской слёт "Юный знаток природы-2019" 12 сен 10:57 В Кирове отметили Всероссийский день трезвости 12 сен 14:52 Кировчанин стал призером первенства мира среди юниоров по рукопашному бою 12 сен 14:57 В Лянгасово продолжаются работы по благоустройству стадиона 13 сен 11:11 Общественники - о транспортных проблемах города 13 сен 14:58 В художественном музее открылась выставка итальянского художника Мауро Гавацци
8°C
$
64,12
70,6
18 сентября 06:05
17 сен 17:59 Юные дзюдоисты поборолись за победу на первом официальном турнире нового сезона 17 сен 17:54 В Доме - музее Салтыкова - Щедрина открылась выставка "Три О" И. Гончарова" 17 сен 17:51 Подведены итоги литературного конкурса «Авторы – дети. Чудо-дерево растёт» 17 сен 17:43 В библиотеке имени Грина можно познакомиться с улицами и архитектурой старой Вятки 17 сен 17:37 Активисты ОНФ обнаружили в Макарье свалку старых автомобилей 17 сен 17:34 Посадка деревьев на аллее у школы № 65 17 сен 14:47 Кировские байкеры закрыли мотосезон 17 сен 14:39 Художники-любители представили свои работы в ОДНТ 17 сен 11:10 Участники Васнецовского пленэра вышли на улицы города Кирова 17 сен 10:57 Поселок Безбожник проверили на готовность к отопительному сезону
Посадка деревьев на аллее у школы № 65

Посадка деревьев на аллее у школы № 65

Вчера, 17:34
198
Карина Алоян

В минувшие выходные 700 деревьев посадили сотрудники Сегежа групп в шести регионах, где расположены предприятия холдинга. Так компания встретила свой профессиональный праздник День работников леса. В Кирове акция прошла на аллее у школы № 65.

Вот так, дружно орудуя лопатой, сотрудники Вятского фанерного комбината доказывают, что едины не только в работе, но и в своей общественной жизни, ведь экологическая акция – это хорошая возможность внести свой вклад в озеленение родного города.

АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИВИЗИОНА ФАНЕРА И ПЛИТЫ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ФАНЕРНОГО КОМБИНАТА:
«Для экологии у нас существуют целые программы по инвестициям в повышении экологичности и экологической безопасности нашего производства. Мы проводим мероприятия в лесу для лесовосстановления и проводим противопожарные мероприятия».

Дружная коллективная работа и вот уже 100 саженцев берез украсили школьную аллею. Настоящая березовая роща. А ведь именно береза - один из символов Кировской области.

ЮЛИЯ ДЕГТЕРЕВА:
«Настроение замечательное, потому что мы всем сплоченным коллективом вышли на свежий воздух».




ЕЛИЗАВЕТА:
«Надеюсь, что эти березки вырастут большие».

Ежегодно Segezha Group направляет значительные инвестиции в повышение экологической результативности своей хозяйственной деятельности.

АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИВИЗИОНА ФАНЕРА И ПЛИТЫ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ФАНЕРНОГО КОМБИНАТА:
«Компания наша как немногие заинтересована в ответственном лесопользовании, соблюдении законодательства. Мы сертифицированы по добровольному сертификату ФСИ. 96% леса покрыты этим сертификатом».

Забота об экологии. Реализация благотворительных программ в регионе. "Сегежа Групп" - социально ответственный бизнес - выступает за то, чтобы лес приносил максимальную и непрерывную пользу людям без ущерба для окружающей среды и будущих поколений.

Посадка деревьев на аллее у школы № 65

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама