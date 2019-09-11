Посадка деревьев на аллее у школы № 65

В минувшие выходные 700 деревьев посадили сотрудники Сегежа групп в шести регионах, где расположены предприятия холдинга. Так компания встретила свой профессиональный праздник День работников леса. В Кирове акция прошла на аллее у школы № 65.Вот так, дружно орудуя лопатой, сотрудники Вятского фанерного комбината доказывают, что едины не только в работе, но и в своей общественной жизни, ведь экологическая акция – это хорошая возможность внести свой вклад в озеленение родного города.Дружная коллективная работа и вот уже 100 саженцев берез украсили школьную аллею. Настоящая березовая роща. А ведь именно береза - один из символов Кировской области.Ежегодно Segezha Group направляет значительные инвестиции в повышение экологической результативности своей хозяйственной деятельности.Забота об экологии. Реализация благотворительных программ в регионе. "Сегежа Групп" - социально ответственный бизнес - выступает за то, чтобы лес приносил максимальную и непрерывную пользу людям без ущерба для окружающей среды и будущих поколений.