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Активисты ОНФ обнаружили в Макарье свалку старых автомобилей

Активисты ОНФ обнаружили в Макарье свалку старых автомобилей

Вчера, 17:37
208
Альбина Самигуллина

В жилом секторе слободы Макарье жители одного из домов устроили "кладбище" старых автомобилей. Их соседи уже в течение нескольких лет испытывают неудобства.

Около семи лет назад участок напротив дома Владимира Копысова начал захламляться старыми автомобилями - на территории работал и до сих пор функционирует пункт авторазборки. Сначала автомобили, их запчасти, металлолом находился только на частной земле, но потом начал появляться и за придомовой территорией - сейчас мусор лежит вдоль дороги, а в конце улицы образовалось целое "кладбище" микроавтобусов. Владимир Копысов по этому поводу обращался в несколько инстанций.

ВЛАДИМИР КОПЫСОВ, ЖИТЕЛЬ СЛОБОДЫ МАКАРЬЕ:
«Ответы были, что нарушений нет, то есть просто никто не захотел сюда приехать и посмотреть».
 
Ответ был, в том числе, и от администрации Первомайского района.

ВЛАДИМИР КОПЫСОВ, ЖИТЕЛЬ СЛОБОДЫ МАКАРЬЕ:
«При таких условиях, ну, тут объяснение, нарушений в виде парковки транспортных средств не доказано, требования правил внешнего благоустройства муниципального образования город Киров не нарушены, следовательно, отсутствуют признаки объективной стороны административного правонарушения».

- Правила внешнего благоустройства не регламентируют парковку автотранспортных средств на землях общего пользования, то есть вот это, по мнению чиновников, парковка.

АЛЁНА ЧЕСНОКОВА, ЭКСПЕРТ ОНФ:
«Непонятно вообще бездействие просто администрации, ответы тоже, получается, так, что человек, который дал ответ, что здесь можно ставить машины, какие же это машины, если у неё нет колес, да, то есть это уже не транспортное средство, то есть это свалка. То есть человек не выезжал на место, он не имеет представления, что здесь в реальности находится».
 
На другие письма администрация ответа не дала. Дело в том, что в двухстах метрах находится река Сандаловка, и вредные отходы могут в неё попасть.

АЛЁНА ЧЕСНОКОВА, ЭКСПЕРТ ОНФ:
«Это нарушает и экологические нормы, то есть всё должно быть по правилам, всё должно быть в порядке, и когда вот такие вот свалки, неизвестно, что внутри, неизвестно, какие там детали, какой вред несут. И ведь многие детали имеют повышенный класс опасности».
 
Представители ОНФ обратились в прокуратуру и территориальное управление с заявлением о проведении проверки и дальнейшем устранении нарушений.

Активисты ОНФ обнаружили в Макарье свалку старых автомобилей

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