Активисты ОНФ обнаружили в Макарье свалку старых автомобилей

В жилом секторе слободы Макарье жители одного из домов устроили "кладбище" старых автомобилей. Их соседи уже в течение нескольких лет испытывают неудобства.Около семи лет назад участок напротив дома Владимира Копысова начал захламляться старыми автомобилями - на территории работал и до сих пор функционирует пункт авторазборки. Сначала автомобили, их запчасти, металлолом находился только на частной земле, но потом начал появляться и за придомовой территорией - сейчас мусор лежит вдоль дороги, а в конце улицы образовалось целое "кладбище" микроавтобусов. Владимир Копысов по этому поводу обращался в несколько инстанций.Ответ был, в том числе, и от администрации Первомайского района.На другие письма администрация ответа не дала. Дело в том, что в двухстах метрах находится река Сандаловка, и вредные отходы могут в неё попасть.Представители ОНФ обратились в прокуратуру и территориальное управление с заявлением о проведении проверки и дальнейшем устранении нарушений.