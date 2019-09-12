Федеральная группа контроля оценила реализацию нацпроектов в Кировской области

В Кирове прошло совещание по результатам рабочего визита Федеральной группы мониторинга за исполнением национальных проектов в Кировской области.Наш регион посетили депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания России, чтобы оценить, как реализуются национальные проекты в области. Совместно с представителями региональной и местной власти проведена работа по осмотру около 20 объектов, созданных и создающихся в рамках национальных проектов из различных сфер: начиная от дорог, школ и больниц, заканчивая объектами малого и среднего предпринимательства.Одна из таких практик связана со здравоохранением - это региональный проект по лекарственному обеспечению, суть, которой в том, что аптечным сетям компенсируется определённая сумма за выдачу лекарственных препаратов. Татьяна Кусайко поясняет, что применение такой методики полезно и может быть распространено в другие регионы. Приятно удивила экспертов и сфера образования.Делегаты проверили, как идёт ремонт дорог и дворовых территорий в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в нескольких районах Кирова. Также группа мониторинга посетила новую школу в Урванцево и строящуюся школу в микрорайоне Чистые Пруды и осмотрела детский сад №27. Не остались без внимания и объекты здравоохранения: Кировская областная клиническая больница, онкологический диспансер и детский клинико-диагностический центр.Также Владимир Васильевич говорит, что в нашем регионе будут осуществляться практики других регионов, по результатам которых некоторые сферы выйдут на более высокий уровень.