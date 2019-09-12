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Федеральная группа контроля оценила реализацию нацпроектов в Кировской области

Федеральная группа контроля оценила реализацию нацпроектов в Кировской области

Сегодня, 11:01
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Альбина Самигуллина

В Кирове прошло совещание по результатам рабочего визита Федеральной группы мониторинга за исполнением национальных проектов в Кировской области.

Наш регион посетили депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания России, чтобы оценить, как реализуются национальные проекты в области. Совместно с представителями региональной и местной власти проведена работа по осмотру около 20 объектов, созданных и создающихся в рамках национальных проектов из различных сфер: начиная от дорог, школ и больниц, заканчивая объектами малого и среднего предпринимательства.

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Она направлена на то, чтобы как можно быстрее жители нашего региона, жители нашей страны как раз получили то, что, в общем-то мы ежедневно делаем в нашей работе, что от нас ждут».

ТАТЬЯНА КУСАЙКО, ЧЛЕН КОМИТЕТА СФ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ:
«Мы, прежде всего, хотели услышать предложения от региона, которые бы легли в основу нашего заключительного заключения по результатам нашей работы, и на самом деле были рассмотрены на федеральном уровне. Действительно, очень много можно выделить лучших практик, которые можно распространить на территории Российской Федерации».

Одна из таких практик связана со здравоохранением - это региональный проект по лекарственному обеспечению, суть, которой в том, что аптечным сетям компенсируется определённая сумма за выдачу лекарственных препаратов. Татьяна Кусайко поясняет, что применение такой методики полезно и может быть распространено в другие регионы. Приятно удивила экспертов и сфера образования.

ТАТЬЯНА КУСАЙКО, ЧЛЕН КОМИТЕТА СФ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ:
«Вы снизу доверху построили кванториумы. Это очень важно, потому что доступность того же дополнительного образования, участия в спортивных мероприятиях, культурных мероприятиях - это снизу доверху имеет значение, потому что, как правило, всё локализуется, либо в центре города, либо в районных центрах».
 
Делегаты проверили, как идёт ремонт дорог и дворовых территорий в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в нескольких районах Кирова. Также группа мониторинга посетила новую школу в Урванцево и строящуюся школу в микрорайоне Чистые Пруды и осмотрела детский сад №27. Не остались без внимания и объекты здравоохранения: Кировская областная клиническая больница, онкологический диспансер и детский клинико-диагностический центр.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я лично вместе с Татьяной Алексеевной побывал в наших медицинских учреждениях, с другой группой побывал в нашей системе образования, я увидел много того, что наши товарищи посмотрели и говорят: "Вот, это вот здорово, будем практиковать на территории всей страны". Поэтому как работали, так и будем работать».
 
Также Владимир Васильевич говорит, что в нашем регионе будут осуществляться практики других регионов, по результатам которых некоторые сферы выйдут на более высокий уровень.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Итогом этой работы будет то, что вы будете знать, куда ваш ребёнок пойдет в детский сад, вы будете знать, куда ваш ребёнок пойдет в школу. Вы по хорошим дорогам приедете на работу, придёте к хорошему врачу, доброму, который скажет, что у вас всё очень прекрасно».

Федеральная группа контроля оценила реализацию нацпроектов в Кировской области

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