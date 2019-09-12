Управление градостроительства согласовало проекты планировки участков для многодетных

Региональный Минстрой согласовал проекты планировки еще 2х земельных участков для многодетных семей Кирова и Кирово-Чепецка. Анастасия Елсукова побывала на месте, увидела проект планировки, а также выяснила: какая очередь в Кирове на получение земли? И как власти планируют решать этот непростой вопрос?Татьяна Горева несколько лет назад получила участок за деревней Эсаулово. Несмотря на значительную удаленность от города - больше 20 км, эта земля относится к Октябрьскому району Кирова. На строительство здесь решились единицы.На сегодня участки получили больше 3,5 тысяч многодетных семей Кирова, довольны подарком не все. Еще порядка тысячи - ждут своей очереди.В настоящее время проходят публичные слушания по территории, расположенной в районе Радужного.А между тем, только в Кирове каждый год встает на учет до тысячи многодетных семей. Ресурсы ограничены. По подсчетам специалистов, чтобы покрыть потребность, необходимо 150 гектаров земель, пригодных для этих целей.В ход идут земли не только муниципальные, но и федеральные. Так, на днях региональный Минстрой согласовал проекты планировки еще двух участков. Находятся они в Чепецком районе, на границе с Кировом. И предназначены будут преимущественно для жителей областного центра.Это - проект планировки на бумаге. Замечания к работе подрядчиков были, сегодня они устранены. В частности, из застройки исключены заболоченные участки, при формировании планировки кварталов использованы существующие полевые дороги, выделен участок под детский сад.Второй участок, находится неподалеку. Это западная окраина деревни Филимоновщина. Согласно проекту, здесь будет сформировано 70 земельных участков. Кварталы формировали вдоль существующих дорог.До конца года региональный Минстрой планирует объявить конкурс на проектирование еще двух крупных участков в Чепецком районе. Это еще "плюсом" 570 участков. Но они тоже не смогут покрыть существующую потребность. Власти Кирова, тем временем, вышли с законодательной инициативой по поводу внесения изменений в закон области. Чтобы предоставить многодетным право выбора - получать землю или денежную выплату.В некоторых субъектах такая практика уже применяется, например, у наших соседей - в Пермском крае. О конкретных суммах речи пока не идет.