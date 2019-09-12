Управление градостроительства согласовало проекты планировки участков для многодетных

Региональный Минстрой согласовал проекты планировки еще 2х земельных участков для многодетных семей Кирова и Кирово-Чепецка. Анастасия Елсукова побывала на месте, увидела проект планировки, а также выяснила: какая очередь в Кирове на получение земли? И как власти планируют решать этот непростой вопрос?
Татьяна Горева несколько лет назад получила участок за деревней Эсаулово. Несмотря на значительную удаленность от города - больше 20 км, эта земля относится к Октябрьскому району Кирова. На строительство здесь решились единицы.
ТАТЬЯНА ГОРЕВА, МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ:
«Проблема - это дороги. Их нет. Есть направления. Между полями у нас ямы, машины застревают, проехать невозможно».
На сегодня участки получили больше 3,5 тысяч многодетных семей Кирова, довольны подарком не все. Еще порядка тысячи - ждут своей очереди.
В настоящее время проходят публичные слушания по территории, расположенной в районе Радужного.
ЕЛЕНА ДОНСКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«На данной территории предусмотрено размещение 64 домов, соответственно участков, так же детский сад на 150 мест, 2х магазинов».
А между тем, только в Кирове каждый год встает на учет до тысячи многодетных семей. Ресурсы ограничены. По подсчетам специалистов, чтобы покрыть потребность, необходимо 150 гектаров земель, пригодных для этих целей.
В ход идут земли не только муниципальные, но и федеральные. Так, на днях региональный Минстрой согласовал проекты планировки еще двух участков. Находятся они в Чепецком районе, на границе с Кировом. И предназначены будут преимущественно для жителей областного центра.
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Мы находимся на восточной окраине деревни Поздино, в Кирово-Чепецком районе. Сейчас здесь чистое поле. До конца года планируется сформировать и поставить на кадастровый учет 64 земельных участка для многодетных семей».
Это - проект планировки на бумаге. Замечания к работе подрядчиков были, сегодня они устранены. В частности, из застройки исключены заболоченные участки, при формировании планировки кварталов использованы существующие полевые дороги, выделен участок под детский сад.
ИРИНА КИСЛУХИНА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если бы меня спросили: хотела ли бы я иметь здесь земельный участок? Да! Во-первых, это высокое место. Во-вторых, рядом зеленый массив, рядом жилой микрорайон».
Второй участок, находится неподалеку. Это западная окраина деревни Филимоновщина. Согласно проекту, здесь будет сформировано 70 земельных участков. Кварталы формировали вдоль существующих дорог.
ИРИНА КИСЛУХИНА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Поэтому здесь подъезды будут к этому участку, он точно также примыкает к зоне ИЖ застройки, земельные участки формировались как с правой, так и с левой стороны. Полностью занята вся территория».
До конца года региональный Минстрой планирует объявить конкурс на проектирование еще двух крупных участков в Чепецком районе. Это еще "плюсом" 570 участков. Но они тоже не смогут покрыть существующую потребность. Власти Кирова, тем временем, вышли с законодательной инициативой по поводу внесения изменений в закон области. Чтобы предоставить многодетным право выбора - получать землю или денежную выплату.
ЕЛЕНА ДОНСКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Это решило бы проблему той категории граждан, которые не планируют осуществлять строительство».
В некоторых субъектах такая практика уже применяется, например, у наших соседей - в Пермском крае. О конкретных суммах речи пока не идет.