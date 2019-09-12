Команда сборной области готовится выступить на окружном фестивале "Вернуть детство".На этой неделе в Саранске пройдет фестиваль для воспитанников детских домов, на котором, прежде всего, решаются задачи по социальной адаптации детей. Наш регион будет представлять команда школы-интернат № 1. В столицу Мордовии отправятся 20 человек. Они примут участие в спартакиаде "Спортивный Олимп". Напомним, в прошлом году команда Кировской области заняла второе место в общекомандном зачете.Добавим, что окружной фестиваль "Вернуть детство" проводится при поддержке полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.