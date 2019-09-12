Прямой эфир
13 сен 17:43 Кировчане вернулись из вело-путешествия по горному Алтаю 13 сен 11:19 В Кирове могут восстановить одну из каменных мостовых 19-го века 13 сен 17:39 В Кирове проходит традиционный городской слёт "Юный знаток природы-2019" 12 сен 10:57 В Кирове отметили Всероссийский день трезвости 12 сен 14:52 Кировчанин стал призером первенства мира среди юниоров по рукопашному бою 12 сен 14:57 В Лянгасово продолжаются работы по благоустройству стадиона 13 сен 11:11 Общественники - о транспортных проблемах города 13 сен 14:58 В художественном музее открылась выставка итальянского художника Мауро Гавацци 13 сен 17:36 В Кирове открылся 10-й форум инициативных граждан "Мы вместе!" 13 сен 17:41 Школьников первомайского района проверили на готовность к службе в армии
8°C
$
64,43
71,24
18 сентября 19:55
18 сен 17:25 На дорогах областного центра появляются новые дорожные знаки 18 сен 17:21 Завершены работы по укреплению прибрежной части поселка Перекоп 18 сен 17:20 Конечная остановка автобусов - Северная Больница находится в ужасном состоянии 18 сен 15:04 В Кирове проходит всероссийский театральный фестиваль "Вятка - город детства" 18 сен 13:58 Молодёжная команда «Олимпия» сегодня проводит стартовый матч первенства НМХЛ. 18 сен 12:14 Команда сборной области готовится выступить на окружном фестивале "Вернуть детство" 18 сен 11:11 В кировских лесах началась вакцинация диких животных 18 сен 11:06 Управление градостроительства согласовало проекты планировки участков для многодетных 18 сен 11:01 Федеральная группа контроля оценила реализацию нацпроектов в Кировской области 17 сен 17:59 Юные дзюдоисты поборолись за победу на первом официальном турнире нового сезона
Команда сборной области готовится выступить на окружном фестивале "Вернуть детство"

Команда сборной области готовится выступить на окружном фестивале "Вернуть детство"

Сегодня, 12:14
154
Роман Фоминых

Команда сборной области готовится выступить на окружном фестивале "Вернуть детство".

На этой неделе в Саранске пройдет фестиваль для воспитанников детских домов, на котором, прежде всего, решаются задачи по социальной адаптации детей. Наш регион будет представлять команда школы-интернат № 1. В столицу Мордовии отправятся 20 человек. Они примут участие в спартакиаде "Спортивный Олимп". Напомним, в прошлом году команда Кировской области заняла второе место в общекомандном зачете.

МАРИНА БЕССОЛИЦЫНА, УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬУТРЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ № 1:
«Ребята знакомятся с другими. Для них это цель большая съездить на соревнования, поучаствовать в них. Посмотреть на каком уровне они».

Добавим, что окружной фестиваль "Вернуть детство" проводится при поддержке полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Команда сборной области готовится выступить на окружном фестивале

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама