Конечная остановка автобусов - Северная Больница находится в ужасном состоянии. Так говорят и местные жители, и те, кто сюда приезжает. Их слова может подтвердить и наша съемочная группа.
Когда-то здесь был бордюр. Правда, очень недолго. Его остатки еще можно увидеть на некоторых участках. Остановка "Северная больница" около двух лет находится в плачевном состоянии.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Остановка конечная, но она очень востребована. Ежедневно, здесь своего автобуса ожидают сотни, а то и тысячи жителей города Кирова, а так же гостей нашего города. Все потому, что здесь располагается северная больница, а так же лыжная база, на которой у студентов проходят занятия физкультуры».
Во многих местах брусчатка выпала из общих стройных рядов. Обнажился бетон и песок. Здесь трудно ходить, говорит продавец газетного киоска Татьяна Антропова. Ежедневно к ней за свежей прессой заходят десятки людей, и многие начинают жаловаться.
ТАТЬЯНА АНТРОПОВА:
«Бабушки, больные, которые ходят сюда на уколы, некоторые с костылями, некоторые с палочками. И все бабули жалуются, и мужчины тоже жалуются. Мамаши ездят с колясками, здесь тоже не проехать никак».
С каждым днем ситуация становится все хуже, говорят те, кто регулярно пользуются остановкой. Брусчатки становится все меньше, а грязи больше. Кроме того, очень неудобно садится в автобусы.
- Конечно, это проблемно. Здесь же все с палочками. Тут медицинский центр. Все очень влияет.
- Дожди пойдут, вообще ноги сломаешь.
Автобусы стараются вообще не подъезжать близко к остановке. Пассажирам так удобнее. Риск запнуться - гораздо меньше.