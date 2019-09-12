Конечная остановка автобусов - Северная Больница находится в ужасном состоянии. Так говорят и местные жители, и те, кто сюда приезжает. Их слова может подтвердить и наша съемочная группа.Когда-то здесь был бордюр. Правда, очень недолго. Его остатки еще можно увидеть на некоторых участках. Остановка "Северная больница" около двух лет находится в плачевном состоянии.Во многих местах брусчатка выпала из общих стройных рядов. Обнажился бетон и песок. Здесь трудно ходить, говорит продавец газетного киоска Татьяна Антропова. Ежедневно к ней за свежей прессой заходят десятки людей, и многие начинают жаловаться.С каждым днем ситуация становится все хуже, говорят те, кто регулярно пользуются остановкой. Брусчатки становится все меньше, а грязи больше. Кроме того, очень неудобно садится в автобусы.Автобусы стараются вообще не подъезжать близко к остановке. Пассажирам так удобнее. Риск запнуться - гораздо меньше.