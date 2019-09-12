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Конечная остановка автобусов - Северная Больница находится в ужасном состоянии

Конечная остановка автобусов - Северная Больница находится в ужасном состоянии

Сегодня, 17:20
98
Артем Макаров

Конечная остановка автобусов - Северная Больница находится в ужасном состоянии. Так говорят и местные жители, и те, кто сюда приезжает. Их слова может подтвердить и наша съемочная группа.

Когда-то здесь был бордюр. Правда, очень недолго. Его остатки еще можно увидеть на некоторых участках. Остановка "Северная больница" около двух лет находится в плачевном состоянии.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Остановка конечная, но она очень востребована. Ежедневно, здесь своего автобуса ожидают сотни, а то и тысячи жителей города Кирова, а так же гостей нашего города. Все потому, что здесь располагается северная больница, а так же лыжная база, на которой у студентов проходят занятия физкультуры».

Во многих местах брусчатка выпала из общих стройных рядов. Обнажился бетон и песок. Здесь трудно ходить, говорит продавец газетного киоска Татьяна Антропова. Ежедневно к ней за свежей прессой заходят десятки людей, и многие начинают жаловаться.

ТАТЬЯНА АНТРОПОВА:
«Бабушки, больные, которые ходят сюда на уколы, некоторые с костылями, некоторые с палочками. И все бабули жалуются, и мужчины тоже жалуются. Мамаши ездят с колясками, здесь тоже не проехать никак».

С каждым днем ситуация становится все хуже, говорят те, кто регулярно пользуются остановкой. Брусчатки становится все меньше, а грязи больше. Кроме того, очень неудобно садится в автобусы.

- Конечно, это проблемно. Здесь же все с палочками. Тут медицинский центр. Все очень влияет.
- Дожди пойдут, вообще ноги сломаешь.

Автобусы стараются вообще не подъезжать близко к остановке. Пассажирам так удобнее. Риск запнуться - гораздо меньше.

Конечная остановка автобусов - Северная Больница находится в ужасном состоянии

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