Завершены работы по укреплению прибрежной части поселка Перекоп

В поселке Перекоп состоялась приёмка работ, выполненных на реке Большая Просница. Данный водный объект доставлял проблемы жителям домов, расположенных на его берегу. Они оказались на краю обрыва.Ноябрь прошлого года. Река Большая Просница с каждым годом все ближе и ближе подходила к домам. Ласточкины гнезда раньше вызывали умиление, но затем тревогу. Во время половодья туда заливалась вода и размывала и без того слабый берег.Эксперты подсчитали, если сидеть, сложа руки, берег будет и дальше обваливаться, а ущерб составит более пятидесяти миллионов рублей. Было принято решение немного изменить русло. Подрядная организация приступила к работам прошлой осенью. Часть была закончена в течении двух месяцев. Укрепление берега продолжилось нынешней весной.Каменная наброска, установка георешетки. Это одни мер, предпринятых с целью предотвращения негативного воздействия вод реки на жилые постройки и коммуникации поселка. По набережной идут три линии электропередачи и три линии связи.Расчистка русла реки выполнялась по заказу министерства окружающей среды Кировской области. Сегодня ее представители вместе с местными властями и подрядчиком подписали акт выполненных работ. Тем самым, поставлена точка в решении проблемы, которая долгое время вызывала тревогу у жителей прибрежной части поселка Перекоп.